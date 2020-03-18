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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:00,Son Güncelleme:/

Google Translate artık sesi de tercüme edebiliyor

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Google Translate artık sesi de tercüme edebiliyor
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Google'ın popüler uygulamalarından biri olan Google Translate, uzun zamandır beklenen bir özelliği nihayet kullanıma sunuyor. Kullanıcılar, artık ses kaydı bırakarak da konuşmaları tercüme ettirebilecek ve tercüme edilen metni ekranda görebilecek. Peki hangi diller destekleniyor?

Google, ilk etapta Android cihaz sahiplerini sevindirecek bir adım attı. Google Translate'e yeni bir özellik kazandıran şirket, uzun zamandır beklenen fonksiyonu aktif hale getirdi. Kullanıcıların metinleri yazarak tercüme ettirebildiği uygulama, ses ile de artık çeviri yapabiliyor.

Google Translate'e ses kaydı bırakmanız bunun için yeterli oluyor. Örneğin Portekizce dinlediğiniz bir sesi kaydedip bunu İngilizce olarak ekranda yazılı olarak görebiliyorsunuz. Ses kaydını ne kadar sürede yazılı metin formatında tercüme ettiği net olarak bilinmese de, kayıt süresine bağlı olarak bu durum değişiyor.

Google Translate'in ses kaydıyla çeviri özelliğini kullanabilen diller ise şöyle: İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca. İlk etapta hayli az dil destekleniyor olsa da, zaman içinde dil desteği de artacak.

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