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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Google sertifika hizmetleri yüklü telefonları neden tercih etmeli?

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Google sertifika hizmetleri yüklü telefonları neden tercih etmeli?
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Günlük hayatın vazgeçilmezi olan akıllı telefon kullanımının güvenli ve erişilebilir olması gerekiyor. Sorunsuz bir mobil deneyim yaşayabilmek için Google mobil servislerinin kullanıcılar tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilmesi ön plana çıkıyor.

Mobil uygulamalar, Android telefonları bir arada tutan en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Android işletim sistemli telefonların ihtiyaçlara cevap verebilmesini sağlayan bu uygulamalar kullanıcıların günlük kullanımlarını sorunsuz olarak yapabilmelerine olanak tanıyor.  

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre mobil dünyada kullanıcılar için Google uygulamalarını kullanarak problem yaşamadan işlemleri sonlandırmak çok önemli. Bilinmeyen kaynaklardan Google uygulamalarının telefonlara yüklenmesi, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Google’dan güncelleme almayan akıllı telefonlara alternatif yollarla Android uygulamaları yüklenebiliyor.

Akıllı telefonlara Apk ile yüklenen Google uygulamaları, ilerleyen süreçte yeni güncellemeleri alamadığından dolayı çalışmasını sürdüremiyor. Yeni güncellemelerin alınamaması açık kaynaklı resmi olmayan Apk yazılımlarını engelliyor. Mobil dünyada hızlı ve kolay işlem yapabilmek için Google sertifika hizmetleri yüklü telefonların tercih edilmesi önem taşıyor.  

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