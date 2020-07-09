Google Plus gitti, yerine Google Currents geldi

Google Plus, uzun bir süredir bireysel kullanıcılar tarafından kullanılmıyor ve sadece bazı G Suite hesabı olan kullanıcıların hizmetinde bulunuyordu. Ancak Google Currents'ın sahaya inmesiyle birlikte Google Plus tamamen ortadan kalkmış oldu.

Google Play Store ve App Store üzerinden de isim değişikliğine uğrayan Google Plus, yerini tamamen Google Currents'a bırakmış durumda. Sadece kurumsal kullanıcıların yararlanabildiği Google Currents, Google'ın materyal tasarımını kullanıyor ve sade bir görünümü var.

Kurum içi iletişimde kullanılmak için tasarlanan Google Currents ile çalışanlar metin, dokümani bağlantı adresi ve görsel paylaşımda bulunabilirken, yorum da yapabiliyor.

Yapılan tüm paylaşımlar kronolojik olarak sıralanırken, çalışanların ilgi alanlarına göre ana sayfada görünecek. Yöneticilerin ise yapılan paylaşımlar üzerinde daha fazla yetkisi bulunacak.



