Google Play Store için sürpriz yenilik

Google Play Store, görünüm itibariyle yeni seçeneklerini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Açık, koyu ve otomatik olmak üzere üç farklı seçenekle karşılaşacak olan kullanıcılar, gece modu seçimini diledikleri zaman yapabilecekleri gibi otomatik ayarı seçtiklerinde Google Play Store bunu kendi başına yapacak ve uygun saat geldiğinde gece moduna girecek veya bu moddan çıkış yapacak.



Ancak Google Play Store için tek yenilik bu değil elbette. App Defense Alliance isimli birlik kuran Google, ESET, Lookout ve Zimperium ile birlikte zararlı uygulamalara savaş açmış durumda. Güvenlik kısmında tek başına yeterli gelmeyeceğinin farkında olan Google'ın bu hamlesi, güvenlik konusunda dünya devinin ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Zira virüslerin hızla çoğaldığı Google Play Store'da güvenlik çapında acil bir adım atılması gerekiyordu.



Bu ortaklığın başta düzgün görünüp sonrasında gizli bir şekilde zararlı faaliyetlerde bulunmaya başlayan uygulamaları da kısa sürede yakalaması bekleniyor. Bu da Google Play Store'un çok daha güvenilir ve şeffaf bir yapıda olmasını sağlayacak.