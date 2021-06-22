Google neden çalışmıyor? Telefonda Google neden açılmıyor?

Google neden açılmıyor sorusu, cihazlarının ana ekranında buluna Google arama çubuğuna basan ve arama yapmak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor. Telefonda Google neden açılmıyor sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden bu konu hakkında herhangi bir detayın yer alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, telefonda Google neden açılmıyor? İşte, o detaylar

TELEFONDA GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR?

Google'ın Android sistemlerinde yaşanan sorun dolayısıyla Google alt yapısını kullanan uygulamalarda sorun yaşanıyor. Google arama çubuğu da bu uygulamalardan birisi olduğu için sorun ile karşılaşılıyor. Sorundan etkilenmemek için cihazınızın tarayıcısı üzerinden Google'a giriş yaparak arama yapabilrisiniz.