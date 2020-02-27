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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Google Görseller için yeni bir özellik geliyor

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Google Görseller için yeni bir özellik geliyor
Fotoğraf: Alamy
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Google Görseller, gün içinde en sık kullanılan Google hizmetlerinden biri. Bu yüzden şirket, oldukça yoğun bir şekilde kullanılan bu hizmetle ilgili yepyeni bir özellik getiriyor.

Birçok kişi gün boyunca Gmail veya Google Fotoğraflar gibi çeşitli Google hizmetlerini kullanıyor. Görsel kaynağı olarak da Google Görseller tercih ediliyor. Bu yüzden şirket, sık kullanılan bu hizmete yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor.

Google'ın resim arama sonuçlarında ilk etapta fazla detaya ulaşılamıyor. Görsel sonuçlarında, her görselin sol alt tarafında boyut bulunuyor. Ayrıca, kaynak sayfası ve URL adresi de görünüyor. Fakat, Google bu sayfada bir değişikliğe gidiyor. Şirket, görsel boyutlarının yer aldığı kısma kaynak görselle ilgili yeni ikonlar getiriyor. Görsellerin sol alt kısmında görünecek yeni simgeler, kullanıcıların hangi sayfalara yönlendirileceğini gösterecek. Bir başka deyişle, alışveriş yapılacak bir aramada, etiket ikonu olan görsellere tıklandığında alışveriş sayfasına ulaşılabilecek. Ayrıca, görselin üstüne tıklandığında da boyutla ilgili bilgilere de ulaşılabilecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecek
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