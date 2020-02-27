Google Görseller için yeni bir özellik geliyor

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Birçok kişi gün boyunca Gmail veya Google Fotoğraflar gibi çeşitli Google hizmetlerini kullanıyor. Görsel kaynağı olarak da Google Görseller tercih ediliyor. Bu yüzden şirket, sık kullanılan bu hizmete yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor.

Google'ın resim arama sonuçlarında ilk etapta fazla detaya ulaşılamıyor. Görsel sonuçlarında, her görselin sol alt tarafında boyut bulunuyor. Ayrıca, kaynak sayfası ve URL adresi de görünüyor. Fakat, Google bu sayfada bir değişikliğe gidiyor. Şirket, görsel boyutlarının yer aldığı kısma kaynak görselle ilgili yeni ikonlar getiriyor. Görsellerin sol alt kısmında görünecek yeni simgeler, kullanıcıların hangi sayfalara yönlendirileceğini gösterecek. Bir başka deyişle, alışveriş yapılacak bir aramada, etiket ikonu olan görsellere tıklandığında alışveriş sayfasına ulaşılabilecek. Ayrıca, görselin üstüne tıklandığında da boyutla ilgili bilgilere de ulaşılabilecek.