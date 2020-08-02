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Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Ghost of Tsushima 156 milyon düşmanla mücadeleye sahne oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Ghost of Tsushima 156 milyon düşmanla mücadeleye sahne oldu
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Sony PlayStation 4 oyun konsolları için geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Ghost of Tsushima, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 3 günde 2.4 milyondan fazla lisanslı kopya satmayı başarmıştı. Oyunla ilgili paylaşılan yeni verilere göre ise ilk 10 günde oyuncular, Ghost of Tsushima'da 156.4 milyon düşmanla karşı karşıya gelmiş!

The Last of Us Part 2'nin ardından oyunculara sunulan ve beklenen ilgiyi gören Ghost of Tsushima ile ilgili PlayStation'ın resmi Twitter adresinden çarpıcı veriler paylaşıldı. Buna göre ilk 10 günde oyunda 156.4 milyondan fazla düşmanla oyuncular karşı karşıya gelirken, 57.5 milyon düello gerçekleşti ve 139.4 milyon düşmana diz çöktürüldü.

Oyuncular at sırtında 810.3 yıl geçirirken, 28.1 milyon kez de flüt çalmaktan geri durmadı. Oyuncular, flüt çalarak hava durumunu değiştirdi.

Ghost of Tsushima 156 milyon düşmanla mücadeleye sahne oldu

Ghost of Tsushima'yı oynayanlar ilk 10 günde 8.8 milyon tilkiyi severken, oyun boyunca 15.5 milyon fotoğraf çekildi.

Türkçe dublaj bulunmuyor olsa da Türkçe altyazı seçeneğiyle gelen Ghost of Tsushima ile ilgili detaylı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Twitter hesabı nasıl gizlenir ?Twitter'da paylaşımlarınızı herkesin görmesini istemiyorsanız basit bir ayar değişikliğiyle sadece sizi takip edenlerin bu tweet'leri görmesini sağlayabilirsiniz.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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