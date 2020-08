Ghost of Tsushima 156 milyon düşmanla mücadeleye sahne oldu

The Last of Us Part 2'nin ardından oyunculara sunulan ve beklenen ilgiyi gören Ghost of Tsushima ile ilgili PlayStation'ın resmi Twitter adresinden çarpıcı veriler paylaşıldı. Buna göre ilk 10 günde oyunda 156.4 milyondan fazla düşmanla oyuncular karşı karşıya gelirken, 57.5 milyon düello gerçekleşti ve 139.4 milyon düşmana diz çöktürüldü.

Oyuncular at sırtında 810.3 yıl geçirirken, 28.1 milyon kez de flüt çalmaktan geri durmadı. Oyuncular, flüt çalarak hava durumunu değiştirdi.



Ghost of Tsushima'yı oynayanlar ilk 10 günde 8.8 milyon tilkiyi severken, oyun boyunca 15.5 milyon fotoğraf çekildi.

Türkçe dublaj bulunmuyor olsa da Türkçe altyazı seçeneğiyle gelen Ghost of Tsushima ile ilgili detaylı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.