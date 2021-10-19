Getir, 8. ülkede de şubesini açtı

Bu sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attıktan sonra kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’ya giriş yapan Getir’in son durağı Portekiz oldu. İlk olarak Lizbon’da hizmet vermeye başlayacak olan Getir’in hizmet verdiği ülke sayısı da böylece 8’e ulaştı.
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