Gençler robot ve program bilgisi konusunda kendilerini eksik görüyor

Tezmaksan tarafından yapılan anket çalışması, gençlerin nabzını tuttu. Sonuçlarıyla dikkat çeken anket çalışmasına katılanların yüzde 84’ünü üniversite, yüzde 9’unu meslek yüksekokulu ve yüzde 7’sini meslek lisesi mezunları oluşturdu. Ankette gençlere kurslara katılma gerekçeleri, alacakları eğitimin maaşlarına katkısı, pandeminin aranan mesleki yeterlilikleri değiştirip değiştirmediği, çalışmak istedikleri iş kollarında ön plana çıkan beceriler ve eksik oldukları noktalar soruldu.

Robot kullanımı ve program bilgisi konusunda kendilerini eksik görüyorlar

Mesleki becerilerini çeşitlendirmek, gelecekteki kariyer planları için uygun altyapı oluşturmak ve okuldaki eğitimin yetersizliğini telafi etmek için kurslara katıldıklarını söyleyen gençlerin yüzde 51’i robot yazılım dili ve bilgisi, yüzde 25’i program bilgisi, yüzde 12’si makine bilgisi ve yüzde 12’si bakım -onarım bilgisi konusunda kendilerini eksik gördüklerini belirtti. Gençlere göre bu alanlardaki eksiklikleri iş bulmalarını zorlaştırırken, isteyecekleri maaşa da yüzde 70 oranında negatif etki yapıyor.

Covid-19 imalat sanayisinde beklentileri değiştirdi

Ankete göre, Covid-19 pandemisi imalat sanayinde aranan mesleki becerileri değiştirdi. Ankete katılan gençlerin yüzde 69’u böyle düşünürken, yüzde 21’i bu görüşte değil. Gençlere nasıl bir şirkette çalışmak istedikleri de soruldu ve dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. En dikkat çekici yanıt ise gençlerin çalışacakları şirketin kendilerini mesleki eğitimlerle sürekli desteklemesini istemesi oldu.



