Gelecek IoT çözümleri ile şekillenecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte teknolojiye ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların daha da artış göstermesi bekleniyor. Çağı yakalamak isteyen firmaların ve özellikle de KOBİ’lerin üretim süreçlerini dijitalleştirerek sektör ve tüketici beklentilerini maksimum düzeyde karşılamak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirten Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasının ve küresel ekonomide rol üstlenebilmesinin yolunun KOBİ’lerin güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladı.



Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT sistemleri ile üretim süreçlerinin yeniden şekillenmeye başladığını ifade eden ve üretimin yanı sıra tüm süreçlerde dijitalleşmeyi benimseyen işletmelerin rekabet avantajı kazandığını belirten Ok, sözlerine şöyle devam etti;

“Endüstriyel alanlarda karşımıza çıkan en büyük sorunların başında verimlilik kaybı geliyor. Ancak endüstriyel IoT çözümleri ile bu sorunun önüne geçmek mümkün. Küçük ya da büyük fark etmeden tüm işletmelerin endüstriyel alanlarda verimliliği ölçümlemesi gerekiyor. Bu sayede elde edilen analiz ve raporlamalarla geleceğe yönelik yatırım kararı almak mümkün. Kablosuz sistemler, yeni teknolojiler ve yazılımlarla birlikte fabrikalar artık daha ulaşılabilir bir konumda.’’