Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy A71 satışa çıktı

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Lite, pek çok kamera özelliğini ve yeteneğini bir arada sunuyor. Geniş Açılı Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera ve Makro Kamera ile birlikte yeni Süper Dengeli OIS özeliğine sahip Galaxy S10 Lite, Süper Dengeli OIS özelliği, Süper Dengeli mod ile birlikte kullanıldığında hareket halindeyken fotoğraf ve videoları bir aksiyon kamerası gibi yüksek denge sağlayabiliyor. Ultra Geniş Açılı Kamerada, 123 derece açılı lens bulunuyor; 32MP Ön Kamera bulunan telefonun arkasında ise 48MP Süper Dengeli, 12MP Ultra Geniş Açılı ve 5MP Macro Kamera yer alıyor. Arkadaki üç adet yüksek çözünürlüklü kamera tüm detayları çok net bir odakla yakalayabilmeyi mümkün kılıyor.

Galaxy Note10 Lite

Güçlü S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note10 Lite, Bluetooth desteği sayesinde S Pen ile tek tıkla sunumları kolayca yapabilir, video içeriklerinizi yönetebilir ya da fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca Uzaktan Kontrol Özelliği ile S Pen özelliklerine hızla ve kolayca erişmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra Samsung Notes uygulamasıyla hızlı ve kolay not almak mümkün oluyor. Üstelik artık el yazısıyla aldığınız notları metinlere dönüştürerek kolayca düzenleyip paylaşabilirsiniz. Ön tarafında 32MP Selfie Kamerası bulunan telefonun arkasında ise 12MP Ultra Geniş Açılı, 12MP Geniş Açılı ve 12MP Telefoto Kamera yer alıyor.





Galaxy A71



Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera, Makro ve Derinlik Kameraları ile Galaxy A71’in 64MP Ana Kamerası, gece de kaliteli fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Akıllı seçim işlevi, eğer yakalamaya çalıştığınız karede geniş açılı çekim gerekiyorsa bu özelliği size öneriyor. Makro Kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken Derinlik Kamerası, Canlı Odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Galaxy A71’de Süper Dengeli Video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elinizle cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Koşarken, yürüyüş yaparken veya evcil hayvanlarınızla oynarken dahi Süper Dengeli Video, o anları yakalamanıza yardımcı oluyor.

Galaxy A71 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip. Geniş ve etkileyici bir deneyim sunan 6,7 inç boyutundaki ekranıyla gelen cihaz, 4.500 mAh gücünde pile sahip ve haliyle uzun saatler yeten pil gücüne sahip.



Türkiye’de Prizma Mavi, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 5.499 TL iken Duman Siyahı, Ateş Kırmızısı ve Ay Tozu Grisi renk seçeneklerine sahip Galaxy Note10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 4.999 TL. Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulan Galaxy A71 için tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 3.699 TL.