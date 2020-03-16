Frankfurt’ta saniyede 9 Terabit’in üzerinde veri akışı gerçekleşti

DE-CIX Teknoloji Bölüm Başkanı Dr. Thomas King konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu rekor, DE-CIX Frankfurt’un ve faliyet gösterdiği ana pazarın dünyadaki en önemli veri üssü olduğunu doğruluyor. İnsanların COVID-19 virüs ile mücadele ettiği bu sıradışı günlerde internet kullanımı daha da büyük bir rol oynuyor. Bu ister bilgi akışı ister film izleme ister online oyun oynama olsun – internet bugünlerde herkesin çok daha fazla hayatında. Stabil ve güvenli bir internet altyapısı – her ne kadar çok zamanlarda olsak da- bizim en büyük önceliğimiz”

Genel olarak Internet Değişim Noktalarında veri trafiği dalgalı şekilde hareket eder ve internet kullanımının günlük ritmini gösterir, bu ritim sabah 06:00’da başlar ve akşam 21:00 gibi en yoğun zamana ulaşır. Dönemsel değişiklikler de kaydedilir – Yaz aylarında insanlar, sonbahar ve kışa göre daha az online olma eğilimi gösterirler.



DE-CIX, dünya lideri bir Internet Değişim operatörüdür. 1995’te kurulan DE-CIX, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve ABD’de bulunan lokasyonlarda dünya genelinde toplam 20 Internet Değişim Noktasını yönetmektedir.

Bu lokasyonlarda; internet servis sağlayıcılar, ağ operatörleri, içerik dağıtım ağları ve kurumlar, veri paketlerinin en hızlı ve en uygun maliyetli yol aracılığıyla alıcıya ulaşması için “eşleştirme” sayesinde trafiğini maliyetten bağımsız bir temelde veri değişimi yaparlar.

Saniyede 9 Terabit veri akışı ne anlama nedir?

Saniyede 9 Terabit, HD kalite 2 milyon videonun aynı anda iletimine eşittir.



Saniyede 9 Terabit, yaklaşık 2 milyar A4 sayfası içeriğine denk olup, bu da neredeyse 200 kilometre yüksekliğinde kağıt yığını demektir.