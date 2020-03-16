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Teknoloji
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Frankfurt’ta saniyede 9 Terabit’in üzerinde veri akışı gerçekleşti

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Frankfurt’ta saniyede 9 Terabit’in üzerinde veri akışı gerçekleşti
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DE-CIX, Frankfurt’ta yeni bir dünya rekoruna imza attı. Saniyede 9.1 Terabit veri akışı ile yeni bir rekor daha kayıtlara geçti. Daha önce herhangi bir Internet Değişim Noktası’nda bu boyutta bir veri akışı olmadı. Sadece 2019 yılının Aralık ayında DE-CIX Frankfurt’ta saniyede 8 Terabit rekoruna ulaşılmıştı. Şimdi sadece birkaç ayda aynı noktada veri akışı yüzde 12 oranında artarak yepyeni bir rekor daha kırıldı. DE-CIX Frankfurt böylece, dünya genelinde en yüksek veri akışına sahip Internet Değişim Noktası olarak tarihe geçti.

DE-CIX Teknoloji Bölüm Başkanı Dr. Thomas King konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu rekor, DE-CIX Frankfurt’un ve faliyet gösterdiği ana pazarın dünyadaki en önemli veri üssü olduğunu doğruluyor. İnsanların COVID-19 virüs ile mücadele ettiği bu sıradışı günlerde internet kullanımı daha da büyük bir rol oynuyor. Bu ister bilgi akışı ister film izleme ister online oyun oynama olsun – internet bugünlerde herkesin çok daha fazla hayatında. Stabil ve güvenli bir internet altyapısı – her ne kadar çok zamanlarda olsak da- bizim en büyük önceliğimiz”

Genel olarak Internet Değişim Noktalarında veri trafiği dalgalı şekilde hareket eder ve internet kullanımının günlük ritmini gösterir, bu ritim sabah 06:00’da başlar ve akşam 21:00 gibi en yoğun zamana ulaşır. Dönemsel değişiklikler de kaydedilir – Yaz aylarında insanlar, sonbahar ve kışa göre daha az online olma eğilimi gösterirler. 

Frankfurt’ta saniyede 9 Terabit’in üzerinde veri akışı gerçekleşti

DE-CIX, dünya lideri bir Internet Değişim operatörüdür. 1995’te kurulan DE-CIX, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve ABD’de bulunan lokasyonlarda dünya genelinde toplam 20 Internet Değişim Noktasını yönetmektedir. 

Bu lokasyonlarda; internet servis sağlayıcılar, ağ operatörleri, içerik dağıtım ağları ve kurumlar, veri paketlerinin en hızlı ve en uygun maliyetli yol aracılığıyla alıcıya ulaşması için “eşleştirme” sayesinde trafiğini maliyetten bağımsız bir temelde veri değişimi yaparlar. 

Saniyede 9 Terabit veri akışı ne anlama nedir? 

Saniyede 9 Terabit, HD kalite 2 milyon videonun aynı anda iletimine eşittir.

Saniyede 9 Terabit, yaklaşık 2 milyar A4 sayfası içeriğine denk olup, bu da neredeyse 200 kilometre yüksekliğinde kağıt yığını demektir.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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