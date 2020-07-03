Fotoğraf yarışması Huawei Next-Image 2020 başlıyor

Huawei’nin geleneksel fotoğraf yarışması “Next-Image 2020”, beş kategoride devam ediyor. Fotoğrafı yaşam biçimi haline getiren birçok yetenekli Huawei akıllı telefon kullanıcısı, bu özel platformda buluşarak yeteneklerini değerlendirirken, önemli ödüller kazanma şansı da yakalıyor. Yarışmanın katılımcılarını 10 bin dolar para ödülünün yanı sıra, Huawei P40 Pro akıllı telefonlar ve elektronik ödül sertifikaları bekliyor.

Yarışmada, Türkiye’den başvuru yapabileceğiniz beş farklı kategori yer alıyor;



Yakın Uzak Kategorisi

Huawei P40 Pro’nun zoom ve makro çekim özelliklerinden ilham alan bu kategoriye, ultra geniş açı, telefoto lens özellikleri ve makro çekimlerle katılmak mümkün. Farklı bakış açıları ile objeler bazen çok uzak, bazen de çok yakından son derece farklı fotoğraflara dönüşebiliyor. Zoom yetenekleri, bir zamanlar akıllı telefonla görsel olarak erişilemeyen nesneleri başarıyla yakınınıza getiriyor. Cihazın optik telefoto lensiyle, örneğin uzak noktadaki vahşi hayvanları, onları rahatsız etmeden görüntülemek artık kolay.



Yüzler Kategorisi

İnsan yüzü odaklı çekimlerle katılabileceğiniz Yüzler kategorisi, yüzümüzdeki duygusal değişimleri ve bu değişimin özgün anlarını ölümsüzleştirmeyi ve paylaşmayı amaçlıyor. İnsan yüzü hem barındırdığı duygular hem de ortama ve ışığa bağlı olarak bir anda farklı değişiklikler gösterebilmesiyle, eşsiz bir görselliğe sahip.

İyi Geceler Kategorisi

Yeni dönem mobil fotoğrafçılıkta, gece fotoğraflarına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Farklı bir cazibesi olan gece fotoğrafları, ay ışığı gibi doğal kaynakları ya da şehir ışıkları gibi farklı güzellikleri, yüksek teknoloji eşliğinde yansıtmak için bire bir.



Merhaba Hayat! Kategorisi

Birçoğumuz hayatta farklı kişi ve olaylardan ilham alarak bir yeteneğimizi geliştirmeyi ya da hobiler edinmeyi denemişizdir. Bu ilhamın getirisi olan duygular, aynı zamanda yaşamımıza farklı heyecanlar da katıyor. Merhaba Hayat! kategorisi de bu ilham ve harekete geçme isteğinin bir yansıması olarak Next-Image 2020’deki yerini aldı. Huawei P40’ın "AI Best Moment" özelliği, günlük yaşamdan yapılan çekimler arasında kamera yazılımı ile en iyi kareyi seçiyor. İstenmeyen objeleri yine P40’ın fotoğraftan kişi veya nesne çıkarma işlevi ile yok edebileceğinizi unutmayın.

Öykücü Kategorisi

Her iyi fotoğrafın ardında bir hikâye vardır. Bu hikayeleri bazen tek kare ile anlatmak kolay olmayabilir. Storyteller kategorisi, en az 3 en fazla 9 kare ile yeni hikaye anlatıcılarını bekliyor.

Yarışmaya katılmak için, Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak.

Huawei Next Image 2020 yarışmasının global sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



