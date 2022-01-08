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Fortnite sistem gereksinimleri neler? Fortnite için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Fortnite Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Fortnite sistem gereksinimleri neler Fortnite için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Fortnite dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer almaktadır. Online oyunlar denilince yeni nesil oyunlardan en çok sevilen oyunlardan bir tanesidir. Fortnite kolay oynanabilirliği ile bilinen bir oyundur. Son günlerde fortnite oyunu ile ilgili bir takım araştırmalar devam etmektedir. Peki, fortnite oyunu nedir? Fortnite oyunun sistem gereksinimleri nelerdir? Fortnite oyunu için önerilen minimum sistem gereksinimleri nelerdir tüm detayları ile derledik

 

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Fortnite oyunu 2017 yılının Temmuz ayında piyasaya sürülmüş olan bir online oyundur. Hem bilgisayar platformunda hem de oyun konsolu platformunda oynanmaktadır. Fortnite oyunu üç modlu bir oyuna sahiptir. Video oyunları arasında en popüler oyunlar arasında yer almaktadır. Fortnite birden fazla oyuncuların savaş otobüsüne atlayarak buradan savaşarak oyunu kazanmasını sağlayan bir oyundur. Online oyunlar arasında en yaygın ve en popüler oyunlardan olan fortnite oyununun karakterleri de oldukça ünlüdür. Fortnite oyunu ülkemizde de birçok oyuncu tarafından sevilen ve tavsiye edilen bir oyundur.

Fortnite Sistem Gereksinimleri Neler?

Fornite oyunu geliştiricileri bu oyunu rahat bir şekilde oynayabilmeniz açısından bazı sistem gereksinimlerini açıklamıştır. Fortnite oyunu için gereken sistem gereksinimleri şu şekildedir;

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- İşlemci: İntel Core i5 2.8GHz

- RAM: Minimum 8 GB RAM

- Depolama: 16 GB

- Ekran Kartı: Nvidia GeForce serisi GTX 660 ya da AMD Radeon serisi HD 7870

- İşletim sistemi: Windows 7 ya da Windows 8,10

- Dirext: Sürüm 11

Fortnite İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Fortnite yapımcı şirketinin geliştirmiş olduğu verilere göre bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir;

- İşlemci: İntel Core İ5 73000U ve 3.5 GHz

- Bellek: 8 GB Ram

- Ekran Kartı: 2GB VRAM

- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Fortnite oyununu oynayabilmeniz için sahip olmanız gereken minimum sistem gereksinimleri ise şu şekildedir;

- Ekran kartı: Intel HD 4000

- İşlemci: İntel Core i3- 3225 3.3 GHz

- Bellek: 4 GB Ram

- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da Windows 8 64 bit

 

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