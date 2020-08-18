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Teknoloji
Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:15,Son Güncelleme:

FIFA 21 için geri sayım sürüyor: Ön siparişe açıldı

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FIFA 21 için geri sayım sürüyor: Ön siparişe açıldı
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Bir yıl aradan sonra merakla beklenen FIFA serisinin yeni halkası FIFA 21 ön siparişe açıldı.

Electronic Arts’ın büyük merakla beklenen FIFA 21 oyununun PC sürümü TT Play Store'da ön siparişe açıldı. FIFA 21, Türkçe dil desteğiyle 9 Ekim’de Playstore’da yayınlanacak.

Futbolseverlerin en çok oynadığı oyunların başında yer alan serinin yeni yapımı FIFA 21, gerçekçi futbol deneyimiyle ön plana çıkıyor. EA Sports’un yayınladığı ve EA Vancouver ile EA Romanya stüdyoları tarafından geliştirilen FIFA 21, Microsoft Windows işletim sistemine sahip PC’lerde 50 GB kaplama alanına ihtiyaç duyuyor.

FIFA 21 yenilenen Kariyer Modu ve Volta Modu’nun yanı sıra, yeni mekanlar ve yeteneklerle birlikte David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti gibi efsanevi futbolcuların ikon kartlarını da içeriyor. 

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