FIFA 21 nasıl olacak? İşte öne çıkan yenilikler

FIFA 21'in yeni tanıtım videosu yayınlandı; oyunla ilgili merak edilen bazı noktalar da gün yüzüne çıkmış oldu. FIFA 20 ile aynı oyun motoruna sahip olan FIFA 21, görsel açıdan farklı bir deneyim sunmayacak; ancak bazı önemli yenilikleri de beraberinde getirecek.

FIFA 21'de yetenekli oyuncu havuzunda olanlarla top koştururken artık daha çevik bir şekilde topu sürebileceksiniz. Bu da oyuncuların defansı daha kolay yarabileceği ve çalım atabileceği anlamına geliyor. Oyuncuların saha içindeki dizilimlerine göre pozisyonlarına daha uygun yetenekleri olacak. Yapay zeka sayesinde forvet veya ortasahada olan bir futbolcu, pozisyonuna daha uygun şekilde hareket edecek, oyunun gerçekçiliği de böylece biraz daha artmış olacak.

Kariyer moduna da değinmeden geçmeyelim. Maçları bilgisayarın kontrolüne bıraktığımızda oyunu tepeden izleyebileceğiz. Bu açıdan Football Manager akıllara gelse de, FIFA 21'in tam bu noktada oyunculara yeni bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan maç esnasında oyuna dilediğiniz noktada müdahil olabilirken, simüle edilen maçlarda penaltı veya riski yüksek atışları doğrudan seçiminizle siz yapabileceksiniz.



Arkadaşlarınızla birlikte ortak takım kurmanıza izin verecek olan Ultimate Team ise oyunculara kapsamlı bir Co-Op özelliği sunacak. Division Rivals maçlarına arkadaşlaryla birlikte katılabilme şansına sahip olacak oyuncular, aynı zamanda Volta moduna Volta Squads isminde yeni bir oyun türünün eklendiğini de görecek.

Gelelim fiyatlara... Oyunun en tatmin etmeyen yönü ise aslında bu noktada ortaya çıkıyor. Fiyatlar genel olarak hayli yüksek. 9 Ekim'de satışa sunulması planlanan oyunun PC sürümü Steam'de 420 TL'den satışa sunulacak. Bu standart sürümü PS4 için almak isteyenler 499 TL ödemek durumunda. FIFA 21'in Xbox One konsolu için belirlenen fiyatı de 497 TL.



