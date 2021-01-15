Facebook Türkiye Direktörü Derya Matraş'tan WhatsApp açıklaması

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş; WhatsApp ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını paylaştı. WhatsApp'taki değişikliklere değinen Matraş, yapılan değişikliğin daha çok işletmeler ile iletişimin sağlanması için olduğuna vurgu yaptı ve şu sözleri kaydetti:

"Mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça işletmeler de iletişim halinde olmak için Whatsapp’ı tercih etmeye başladı."

İşletmelerin WhatsApp'ı yoğun olarak kullanmaya başlamasıyla birlikte gizlilik politikalarında değişikliğe gidildiğini belirten Matraş, gizlilik politikalarının ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncellendiğini belirtti ve ekledi:



"Yapılan bu güncelleme ile birlikte işletmelerin gelecekte arzu ederlerse Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlanıyor. Whatsapp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının tercihine bırakıldı. Benzer şekilde hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook’un değil."



Söylentilerin aksine Whatsapp’ın Facebook’a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğinin altını çizen Matraş, şu mesajı verdi:

"Whatsapp’ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye’deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız."

WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını kesinlikle okumadığını vurgulayan Matraş, kişisel mesajların, aramaların, fotoğraf, video gibi medya gönderilerinin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtirken, WhatsApp ve Facebook'un bu bilgileri 'okuması' gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Tartışılan konulardan biri de WhatsApp'taki rehberin Facebook ile paylaşılabilme ihtimali. Ancak Matraş, bu konuda kesin konuşarak 'Böyle bir şey yok' diyor.