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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.12.2020 - 08:51 | Son Güncelleme:

Facebook siyasi reklam yasağını kaldırıyor

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Facebook siyasi reklam yasağını kaldırıyor
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ABD'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, 5 Ocak’ta Kongre'ye göndereceği 2 temsilcisini belirlemek için tekrar seçime gidecek olan Georgia’ya yönelik siyasi reklam yasaklarının kaldıracağını duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, Georgia eyaleti Kongre üyeliği seçimleri nedeniyle Facebook'ta devam eden siyasi reklam yasağının çarşamba günü ABD Pasifik saatiyle 9.00’da kaldırılacağı bildirildi.

Facebook, diğer teknoloji devi Google ile bu yıl Başkanlık seçimi sonuçlarına yönelik yanlış bilgilendirme ve manipülasyonları engellemek için 3 Kasım seçim günü sandıklar kapandıktan sonra siyasi içerikli reklamları yayınlamayı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, 3 Kasım seçimlerinde Georgia’daki Kongre yarışında adaylar, eyaletin yasaları gereği yüzde 50 oy barajını aşamadığı için 5 Ocak’ta eyalette tekrar sandığa gitme kararı alınmıştı.

Georgia’dan 2 temsilcinin senatoya seçileceği yarışa, hali hazırda 50 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat üyenin bulunduğu Senatoyu hangi partinin kontrol edeceğini belirlemesi bakımından büyük önem veriliyor.

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