Facebook neden açılmıyor? Çöktü mü?

Facebook'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Facebook'a neden girilmiyor sorusu şu an sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Facebook neden çöktü? Facebook ne zaman açılacak?

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Facebook'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor.

Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında Facebook'un kullanıcıyı hesabından kendi kendine attığı dikkat çeken hatayla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.