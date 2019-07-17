Facebook çöktü mü?

Facebook kullanıcıları bugün bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Henüz nedeni bilinmeyen problem karşısında bir çok sosyal medya uygulaması aynı erişim sorunu ile açılamaz durumda. Bazı operatörleri kullanan vatandaşlar Facebook ve Instagram gibi uygulamaları şuan için kullanamıyor.

Gelişmeleri yeniden aktaracağız..