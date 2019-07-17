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Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2019 - 15:41,Son Güncelleme:

Facebook çöktü mü?

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Facebook çöktü mü?
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Facebook'a girmek isteyen vatandaşlar şu saatlerde bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Bir çok sosyal medya uygulamasına şuan için erişim sağlanamıyor.

Facebook kullanıcıları bugün bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Henüz nedeni bilinmeyen problem karşısında bir çok sosyal medya uygulaması aynı erişim sorunu ile açılamaz durumda. Bazı operatörleri kullanan vatandaşlar Facebook ve Instagram gibi uygulamaları şuan için kullanamıyor. 

Gelişmeleri yeniden aktaracağız..

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