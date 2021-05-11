Evrenin sesi duyuldu: NASA'nın uzay aracı 22.5 milyar kilometre öteden veri gönderdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'Voyager-1' isimli uzay aracı evrenin bir sırrını daha çözmemize neden olmuş olabilir.

Dünya'da 22.5 milyar kilometre uzaklıkta bulunan araç yıldızlararası gazın 'uğultusunu' ortaya çıkaran verileri gezegenimize gönderdi.

Yapılan açıklamada 'çok zayıf ve monoton ses' olarak tanımlanan veri, Voyager-1 tarafından 'dar frekans bant genişliğinde' Dünya'ya geri gönderildi.

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları bunun yıldızlararası ortamın gazlarından gelen bir 'uğultu' olduğunu söylüyor.

Uzay aracı 44 yıl önce dış güneş sisteminin gaz devlerini incelemek için fırlatılmıştı.

Bu uğultunun keşfinin, gökbilimcilerin söz konusu bölgenin Güneş'in güneş rüzgarlarının en kenarlarıyla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

TÜRKÇE MESAJA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen 'Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun' mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Söz konusu mesajın Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaydın nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kuniholm şu açıklamada bulunmuştu;

'1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım.'