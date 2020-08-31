Evde kalma zorunluluğu insanların dijital servislere yaklaşımını değiştirdi

Bu fikirden yola çıkılarak yapılan araştırmada internet servislerinin insanları bir araya getirdiği ve ev arkadaşlarıyla ortak erişim için kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaya sıcak baktıkları ortaya çıktı. Yayın platformlarına ortak erişime ek olarak, araştırmaya Türkiye’den katılanların %35’i eBay ve Amazon Prime gibi çevrim içi perakende satış servislerini de ev arkadaşlarıyla paylaştıklarını dile getirdi. Ayrıca, %24’lük bir kesim ise Deliveroo gibi yemek dağıtım hizmetlerini ve çevrim içi oyun üyeliklerini (örn. Xbox Live) de paylaştığını belirtti.

Ancak katılımcıların hepsi ev arkadaşlarının interneti nasıl kullandığı konusunda bilgi sahibi değil. Bu da onların dijital alışkanlıklarını etkiliyor. Örneğin, Türkiye’de kullanıcıların %24’ü yayın servisleri veya oyunlar nedeniyle internet aktivitelerinin artmasından kaygı duyuyor. Kullanıcıların yaklaşık dörtte biri (%24) ev arkadaşlarının internet alışkanlıkları nedeniyle internet hızının düşmesinden ve bu yüzden çevrim içi oyun performanslarının etkilenmesinden endişeleniyor.

Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, “Modern dünyada başkalarıyla birlikte yaşamak artık çok daha sık görülüyor ve çoğu evde internet bağlantısı ve çeşitli servisler ortak kullanılıyor. Ev arkadaşlarımızla çevrim içi servisleri paylaşmak herkesin bunlardan zahmetsizce yararlanmasını sağlıyor. Ne yazık ki ev arkadaşlarımızla kişisel bilgilerimizi nasıl paylaştığımıza dikkat etmezsek bunların güvenmediğimiz kişilerin eline geçme ihtimali artıyor. Böyle bir durumun yaşanmadığından emin olmak için bazı servisler, parola paylaşmaya gerek olmadan tek abonelikten birden fazla kişinin yararlanmasına yardımcı oluyor. İster başkalarıyla ister tek başınıza yaşayın bilgilerinizin güvende kaldığından emin olmak için cihazlarınızı ve kimlik verilerinizi güçlü siber güvenlik çözümleriyle koruma altına almanızı tavsiye ediyoruz.” dedi.