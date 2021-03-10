‘Esnek Çalışma Modeli’ ile sınırlar kalktı

Turkcell’in çalışanları ile birlikte geliştirdiği ‘Esnek Çalışma Modeli’nde çalışanlar istedikleri kadar uzaktan, istedikleri kadar da ofisten çalışabiliyorlar. İşinin gereklilikleri lokasyon bağımsız üretmeye uygun olan Turkcell çalışanları, ister uzaktan çalışıyor, isterlerse Turkcell ofislerini tercih edebiliyor. Sınırları kaldıran ‘Esnek Çalışma Modeli’nde çalışanlar istedikleri zaman yurt içinden veya yurt dışından da çalışma hayatlarına devam edebiliyor.

Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2016 yılında çalışanlarımıza hem ‘mobil çalışma’ hem de ‘ofistasyon’, yani Turkcell’in farklı lokasyonlarındaki ofislerinde çalışma imkânı sunmaya başlamıştık. Yaklaşık 5 yıldır haftada 1 gün uzaktan çalışıyoruz. Pandemi sonrası oluşan yeni dönemde yaptığımız anketler ve birebir görüşmelerle çalışanlarımızın fikrini alarak bu modeldeki tüm sınırları ortadan kaldırmaya karar verdik. Çalışanlarımız artık istedikleri yerden istedikleri kadar çalışabilecekler. Bu esnek modele uygun olarak uzaktan çalışma ihtiyaçlarına çözüm sunan Turkcell Life uygulamamız sayesinde ofis hayatını çalışanlarımızın cebine taşımış olduk. ‘Esnek Çalışma Modeli’mizle çalışanlarımızın konforunu ve verimliliğini artırmayı, aynı zamanda en iyi çalışma deneyimini sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘Esnek Çalışma Modeli’ne uygun olarak çalışanların ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarını sağlayan Turkcell Life uygulamasına eklenen yeni ‘Dijital Ofis’ modulü ile tüm esnek çalışma çözümleri bir arada sunuluyor. Turkcell çalışanları ofislerindeki istedikleri masa veya toplantı odasını ya da kendi araçları ile geldiklerinde otopark için rezervasyonlarını uygulamayla gerçekleştirebiliyorlar. Turkcell Life-Dijital Ofis’i sadece ofis ihtiyaçları için değil; isterlerse kuaför, spor salonu, doktor, pedagog, diyetisyen, psikolog randevusu almak için de kullanabiliyorlar.

Turkcell, esnek çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla tüm çalışanlarına her sene yenilenen “Esnek Çalışma Desteği” de sunuyor. Bu destek ile çalışma ortamı gereksinimlerinin karşılanmasına destek olunuyor. Ayrıca çalışanların ev internet ihtiyaçları karşılanıyor ve ilave çalışan kampanyaları ile ek imkanlar sunuluyor.