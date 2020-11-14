MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEricsson, ABD merkezli Cradlepoint’i satın aldı
GeriTeknoloji Ericsson, ABD merkezli Cradlepoint’i satın aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.11.2020 - 05:38 | Son Güncelleme:

Ericsson, ABD merkezli Cradlepoint’i satın aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ericsson, ABD merkezli Cradlepoint’i satın aldı
Abone Olgoogle-news

Ericsson, kurumsal pazara yönelik Wireless Wan Edge 4G ve 5G çözümleriyle dikkat çeken ABD merkezli Cradlepoint'i satın aldı

Satın alma, Ericsson'un 18 Eylül 2020'de Cradlepoint'i satın alma niyetini açıklamasından sonra tamamlandı. Ericsson, satın alma için mevcut nakit varlığından toplamda yaklaşık 1 milyar dolar ödedi. 2019 yılında satışları 1,2 milyar kron olan Cradlepoint'in brüt kâr marjı ise yüzde 61'di. Ericsson'un operasyon marjlarının 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık yüzde 1 olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bunun yarısı, satın almadan kaynaklanan maddi olmayan varlıkların amortismanıyla ilgili. Cradlepoint'in nakit akışına 2022 yılından itibaren katkıda bulunması bekleniyor.

Cradlepoint'in çözümleri sayesinde şirketler, hücresel teknolojiyi kullanarak tesisleri, araçları, mobil iş güçlerini ve IoT cihazlarını basit ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayabiliyor. Kurumlar için 5G destekli hizmetlerden oluşan her iki şirketin çözüm portföylerinin birleşimi, müşteriler için değerli yeni gelir akışları oluşturacak ve ağlara yapılan yatırımların getirilerini artıracak. 

Cradlepoint, Ericsson bünyesinde bağımsız bir bağlı kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Şirket, 5G'nin dijital dönüşümü hızlandırması ve işletmelerin gelişmiş bağlantı hizmetlerine olan ihtiyaçlarının artması nedeniyle mevcut pazar ivmesini geliştirmeye devam edecek. Şirket, Ericsson'un Kurumsal Teknolojiler ve Yeni İş Alanları biriminin bir parçası olacak.

Cradlepoint, faaliyetlerini ABD’nin Idaho eyaletinin Boise şehrinde bulunan merkezinden yürütmeye devam edecek. Şirketin aynı zamanda Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde bir AR-GE merkezi, İngiltere ve Avustralya'da ofisleri bulunuyor.

Google Sheet kullanırken dikey nasıl yazılır?Google Sheet kullanırken dikey nasıl yazılır? işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle