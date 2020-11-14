Ericsson, ABD merkezli Cradlepoint’i satın aldı

Satın alma, Ericsson'un 18 Eylül 2020'de Cradlepoint'i satın alma niyetini açıklamasından sonra tamamlandı. Ericsson, satın alma için mevcut nakit varlığından toplamda yaklaşık 1 milyar dolar ödedi. 2019 yılında satışları 1,2 milyar kron olan Cradlepoint'in brüt kâr marjı ise yüzde 61'di. Ericsson'un operasyon marjlarının 2021 ve 2022 yıllarında yaklaşık yüzde 1 olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bunun yarısı, satın almadan kaynaklanan maddi olmayan varlıkların amortismanıyla ilgili. Cradlepoint'in nakit akışına 2022 yılından itibaren katkıda bulunması bekleniyor.

Cradlepoint'in çözümleri sayesinde şirketler, hücresel teknolojiyi kullanarak tesisleri, araçları, mobil iş güçlerini ve IoT cihazlarını basit ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayabiliyor. Kurumlar için 5G destekli hizmetlerden oluşan her iki şirketin çözüm portföylerinin birleşimi, müşteriler için değerli yeni gelir akışları oluşturacak ve ağlara yapılan yatırımların getirilerini artıracak.

Cradlepoint, Ericsson bünyesinde bağımsız bir bağlı kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Şirket, 5G'nin dijital dönüşümü hızlandırması ve işletmelerin gelişmiş bağlantı hizmetlerine olan ihtiyaçlarının artması nedeniyle mevcut pazar ivmesini geliştirmeye devam edecek. Şirket, Ericsson'un Kurumsal Teknolojiler ve Yeni İş Alanları biriminin bir parçası olacak.

Cradlepoint, faaliyetlerini ABD’nin Idaho eyaletinin Boise şehrinde bulunan merkezinden yürütmeye devam edecek. Şirketin aynı zamanda Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde bir AR-GE merkezi, İngiltere ve Avustralya'da ofisleri bulunuyor.



