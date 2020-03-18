Ericsson, 5G platformuna çekirdek şebeke ve iş kullanımına yönelik özellikler ekliyor

Yapılan en son geliştirmeler arasında şunlar yer alıyor:

Ericsson'un Konteyner Tabanlı Altyapısı (Cloud Native Infrastructure) çözümü ve yerleşik yazılım problarına sahip çift modlu 5G temel yapısı, servis sağlayıcıların 5G temel altyapı ağını kurarken toplam maliyetlerini ve karmaşıklığı azaltmalarına olanak sağlıyor.



İş iletişimine yönelik gelişmiş özelliklerle donatılan Ericsson İletişim Hızlandırıcı (Ericsson Communication Accelerator) iş iletişimine yönelik mobil iletişim hizmetlerinin pazara hızlı bir şekilde sunulabilmesini sağlıyor.



Ericsson Dijital Servisler Ar-Ge ve Portföy Yöneticisi David Bjore, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çekirdek ağlarımız aracılığıyla pazara çok daha hızlı girebilme imkanına kavuşan servis sağlayıcılar, 5G dünyasında yaşanan büyük rekabette hem günümüzde hem de gelecekte önde olmalarını sağlayacak lider son kullanıcı ve kurumsal iletişim çözümlerimizle yeni hizmetlerden kolayca faydalanabiliyorlar.”

5G'ye geçiş süreci hızlandıkça mobil ağlar, artan iş zekası ve otomasyon nedeniyle her zamankinden çok daha fazla hizmeti ve büyük miktarda veriyi desteklemek zorunda kalacak. Ericsson, sorunsuz bir ağ gelişimi ve 5G son kullanıcı deneyimi sağlamak üzere gerekli bir 5G portföyü sunuyor.

Yazılımsal problar ile 5G deneyimi

5G Çekirdek yolculuğu, problamayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Geleneksel veri toplama yaklaşımı 5G çekirdek altyapısında sürdürülebilir bir yöntem olarak görülmüyor.

Ericsson'un çift modlu 5G çekirdek altyapısında bulunan yazılım tabanlı problar, toplam maliyetlerinde radikal düşüşler elde edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, 5G temel altyapısında bulunan şeffaf ve güvenli arayüzler, hassas verilerin güvende olmasını sağlıyor. Son olarak, Ericsson'un çözümünde önceden entegre edilmiş 5G için Expert Analytics özelliği, üstün deneyim sağlarken 5G'nin adaptasyonunu hızlandırıyor ve ilişkili uçtan uca öngörüler RAN'a genişletilebiliyor.

Analysys Mason Baş Analisti Anil Rao, “Geleneksel donanım ve uygulama spesifik prob teknolojileri ve bunlara bağlı gelişen müşteri deneyimi yönetimi yaklaşımları bulut tabanlı 5G ağlarının amaçladığı deneyime uygun değildir. Ericsson 5G Çekirdek Ağ çözümleri içerisinde yazılımsal probları barındırır ve Ericsson’un Expert Analytics adlı analitik çözümüne entegrasyonu hazır haldedir. Uçtan uca çözüm servis sağlayıcılara üstün 5G müşteri deneyimi sağlamanın yanında, 5G’yi kullanıma almalarını hızlandırmalarını sağlayacaktır."

5G Çekirdek Altyapısı, mikroservis tabanlı mimariden faydalanıyor

Ericsson, 5G Çekirdek Ağ ürünleri gibi mikroservis mimarisine dayanan ürünlerini daha iyi destekleyebilmek için , yalın donanım üzerine kurulan konteyner desteğini de çözümlerine ekledi. Sanal makinelerin kullanımına kıyasla toplam sahip olma maliyetlerinde yüzde 30 veya üzeri tasarruf sağlayabiliyor. Sanallaştırma katmanını bulut altyapısından kaldırarak, karmaşıklığı azaltırken servis sağlayıcıların gelişmiş donanım verimliliği ve performansından faydalanabilmelerine olanak tanıyor.

Analysys Mason Araştırma Direktörü Caroline Chappel ise “Buluta özel uygulamalar için bulut altyapısını optimize etmek 5G'nin temelini oluşturacak. Yalın donanım konteyner altyapısı ağ dağıtımlarını ve işlemlerini basitleştiriyor, otomasyonu kolaylaştırıyor ve buluta özel işlevlerin performansını artırıyor. Yeni yalın donanım çözümü, telekom operatörlerinin buluta özel uygulamaları hayata geçirebilme konusunda ilerleme kaydetmelerine büyük katkıda bulunacak” dedi.

Yeni hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

Kurumsal Ses Hizmetleri: Geleneksel ses hizmetlerini yenilikçi özelliklerle birleştirerek pazara sunulan ses ürün gamının ve servislerinin geliştirilmesi



IoT (Nesnelerin İnternet) Ses Hizmetleri: IoT ses hizmetlerinin otomatik ve merkezi yönetimini sağlanması



Bağlamsal İletişim Hizmetleri: Gelişmiş haberleşme ve iş birliği hizmetleriyle herhangi bir web sitesi veya uygulamayla kolay entegrasyon sağlanması.



Heberleşme Hızlandırıcı, kısa süre önce piyasaya sürülen tam otomatik eSIM teklifiyle birlikte müşteri deneyimini iyileştirerek ve iletişim servis sağlayıcılarının daha iyi hizmet verebilmesine olanak tanıyarak Ericsson'ın 5G platformunu daha da ileri bir seviyeye taşıyor.