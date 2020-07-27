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Teknoloji
Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:11,Son Güncelleme:

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
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Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da iki oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte bedava dağıtılacak o oyunlar...

Epic Games, sınırlı süreyle Tacoma ve Next Up Hero isimli iki oyununu ücretsiz yaptı. 30 Temmuz tarihine kadar oyuncuların Epic Games hesaplarıyla giriş yaparak bu oyunları kütüphanesine eklemesi yeterli. Epic Games'te hesap açmak için de ayrıca ücret ödemediğinizi belirtelim.

Epic Gamesin yeni ücretsiz oyunları belli oldu

TACOMA

4.52 TL'ye satılan; ancak kısa bir süreliğine ücretsiz olan Tacoma, oyuncuları uzay yolculuğuna çıkıyor. Oyunun açıklamasında şu satırlara yer verilmiş:

"Terk Edilmiş Bir Uzay İstasyonu. Gizemli Bir Yapay Zekâ. Ve Sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma'nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright'ın Gone Home'dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet."

Epic Gamesin yeni ücretsiz oyunları belli oldu

NEXT UP HERO

Ücretsiz olan bir diğer oyun olan Next Up Hero, kampanya öncesinde 33 TL'ye satılıyordu. Oyunun açıklaması şöyle:

"Next Up Hero farklı Maceralar boyunca keserek, biçerek, bongo çalarak, bumerang fırlatarak ve jet kullanarak ilerleyen elle çizilmiş kahramanlar içeren bir zindan keşfetme oyunudur. Kahramanını seç ve zindanlarda koşmaya, en iyi eşyaları toplamaya ve özelliklerini en yüksek seviyeye çıkarmaya başla."

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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