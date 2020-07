Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games, sınırlı süreyle Tacoma ve Next Up Hero isimli iki oyununu ücretsiz yaptı. 30 Temmuz tarihine kadar oyuncuların Epic Games hesaplarıyla giriş yaparak bu oyunları kütüphanesine eklemesi yeterli. Epic Games'te hesap açmak için de ayrıca ücret ödemediğinizi belirtelim.



TACOMA

4.52 TL'ye satılan; ancak kısa bir süreliğine ücretsiz olan Tacoma, oyuncuları uzay yolculuğuna çıkıyor. Oyunun açıklamasında şu satırlara yer verilmiş:

"Terk Edilmiş Bir Uzay İstasyonu. Gizemli Bir Yapay Zekâ. Ve Sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma'nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright'ın Gone Home'dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet."



NEXT UP HERO

Ücretsiz olan bir diğer oyun olan Next Up Hero, kampanya öncesinde 33 TL'ye satılıyordu. Oyunun açıklaması şöyle:

"Next Up Hero farklı Maceralar boyunca keserek, biçerek, bongo çalarak, bumerang fırlatarak ve jet kullanarak ilerleyen elle çizilmiş kahramanlar içeren bir zindan keşfetme oyunudur. Kahramanını seç ve zindanlarda koşmaya, en iyi eşyaları toplamaya ve özelliklerini en yüksek seviyeye çıkarmaya başla."