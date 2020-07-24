Epic Games indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen oyunlar

Steam belli aralıklara oyun fiyatlarında indirime giderken, rakibi Epic Games de boş durmuyor. Şirket, bazı oyunlarda yüzde 75 oranlarını bulan indirimiyle dikkat çekerken, Epic kuponu olanlar da ayrıca ek indirim oranlarından faydalanabiliyor.

Bugün başlayan indirim kampanyası kapsamında işte fiyatı düşen oyunlar:

Assasin’s Creed Odyssey: 88,77 TL

Control: 49,50 TL

SnowRunner: 128 TL

Maneater: 51,75 TL

Rainbow Six Siege: 23,60 TL

Metro Exodus: 112,05 TL

Superhot: 15,60 TL

Journey: 12,73 TL

Kingdom New Lands: 5,70 TL



Epic Games, daha önce de GTA V ve Civilization VI gibi popüler oyunları bedava dağıtmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.



