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Teknoloji
Haber Giriş: 24.07.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Epic Games indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen oyunlar

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Epic Games indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen oyunlar
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Steam'in ardından dünyanın en büyük dijital oyun kütüphanelerinden biri olan Epic Games, yaz aylarına özel oyun fiyatlarında indirime gitti. İşte fiyatı düşen o oyunlar...

Steam belli aralıklara oyun fiyatlarında indirime giderken, rakibi Epic Games de boş durmuyor. Şirket, bazı oyunlarda yüzde 75 oranlarını bulan indirimiyle dikkat çekerken, Epic kuponu olanlar da ayrıca ek indirim oranlarından faydalanabiliyor.

Bugün başlayan indirim kampanyası kapsamında işte fiyatı düşen oyunlar:

Assasin’s Creed Odyssey: 88,77 TL
Control: 49,50 TL
SnowRunner: 128 TL
Maneater: 51,75 TL
Rainbow Six Siege: 23,60 TL
Metro Exodus: 112,05 TL
Superhot: 15,60 TL
Journey: 12,73 TL
Kingdom New Lands: 5,70 TL

Epic Games, daha önce de GTA V ve Civilization VI gibi popüler oyunları bedava dağıtmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Gmail'de zamanlanmış e-posta nasıl gönderilir ?Gmail'de kullanıcılar belirledikleri bir saatte istediği kişiye e-posta gönderebilir. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor ?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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