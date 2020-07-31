Epic Games bu hafta 3 oyunu bedava yaptı

Toplam fiyatı 62 TL olan üç oyun, bugünden itibaren ücretsiz oldu. 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword&Scorcery EP oyunlarını ücretsiz indirmek isteyen kullanıcılar, Epic Games'in paneline hesaplarıyla giriş yapmaları yeterli. Epic Games'te hesabınız yoksa hesap açmak için de ek bir ücret ödemeyeceğinizi belirtelim.

Diğer iki oyuna göre daha fazla dikkat çekmeyi başaran 20XX, Rogue tarzı oyun severlerin kaçırmaması gereken bir oyun. 2014 yılında ilk kez oyuncuların karşısına çıkan yapım, oyunculardan genel olarak olumlu puanlar toplamayı başardı.

Ücretsiz olan bir diğer oyun da rogue benzeri bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda karşımıza pek çok karanlık zindan ve tehlikeli canavarlar çıkıyor ve Baron Herx isimli ölü yaratığı yok etmek için mücadele veriyorsunuz. Oyunda co-op desteğinin bulunması ise önemli; bu sayede 4 kişiye kadar oyunu oynayabilirsiniz.

Gelelim Superbrothers: Sword & Scorcery EP isimli oyuna... Epic Games'te oyunla ilgili açıklama şu şekilde:

"Superbrothers: Sword & Sworcery EP, görsel-işitsel tarzı öne çıkaran, keşif türünden bir aksiyon macera oyunudur. Efsanevi bir dünyayı dolaş, kılıcını kullanarak savaş, mistik müzikal sırları çözmek için kılıç büyüsünü kullan ve gezgin bir savaşçı keşişin hüzünlü görevini tamamlamasına yardım et. Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Jim Guthrie tarafından bestelenen bir albüm niteliğindeki özgün müziklerin yanı sıra Superbrothers Inc tarafından tasarlanan ve Toronto, Kanada merkezli video oyun sihirbazı Capy tarafından üretilip geliştirilen çizimler ve tasarımlar içeriyor."

Oyunları ücretsiz indirmek istiyorsanız acele edin; zira 6 Ağustos saat 08:00'de oyunlar yeniden ücretli olacak.

Epic Games, gelecek hafta ise Wilmot's Warehouse isimli oyunu ücretsiz dağıtacak.



