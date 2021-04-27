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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Elon Musk: Yaşanan chip kıtlığı büyük sorun

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Elon Musk: Yaşanan chip kıtlığı büyük sorun

ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla’nın CEO’su Elon Musk, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

Elon Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu.

Buna göre Tesla’nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.

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Musk’ın açıklamaları, Tesla’nın gelirlerini, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artırdığına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından geldi.

ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO’su Chuck Robbins de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BBC’nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

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Robbins ayrıca, yarı iletken müşterileri aşırı yüksek talep nedeniyle çoklu sipariş vermekten korktukları için durumun kötüleştiğine ilişkin endişelerini de ekledi.

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