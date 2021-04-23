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Dünya
Haber Giriş: 23.04.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Elon Musk'tan 100 milyon dolar ödüllü yarışma! Detayları belli oldu

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Elon Musk'tan 100 milyon dolar ödüllü yarışma! Detayları belli oldu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçtiğimiz aylarda iklim krizine karşı bir yarışma başlatmış, yarışmayı kazanana ise 100 milyon dolarlık para ödülü vereceğini duyurmuştu. Musk bu yarışma ile ilgili yeni detaylar paylaştı.

 

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.

Ancak gezegenimizi bekleyen daha ciddi ve sonuçları bakımından daha yıkıcı olma potansiyeline sahip bir sorun daha var; Küresel Isınma.

Dünyanın dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan isimlerden birisi de Elon Musk.

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Musk, en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağı yarışmasının ayrıntılarını açıkladı.

'Sadece bir tane gezegenimiz var. Yüzde 1'lik felaket riskini bile niye alalım, bu çılgınlık' diyen Musk, yarışmanın 2025 Dünya Günü'ne kadar dört yıl süreceğini açıklamıştı.

Karbonu en az 100 yıl tutacak bir planı olması gerektiği öğrenilen yarışmayı kazanana 100 milyon dolar ödül verilecek.

Konu hakkında bir YouTube canlı yayınında açıklamalarda bulunan Musk şu ifadeleri kullandı;

'Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor. Söz konusu proje yeterli karbona ulaşılabilecek mi ve bunu maddi olarak karşılayabilir miyiz? Bunlar önemli olan iki şey.'

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Katılımcıların projelerinin büyük çapta karbonu temizleyebilecek "milyar ton" ölçeğinde çözümler yaratabilecek sistemler önermeleri bekleniyor.

KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.

Proje başarılı olursa Paris İklim Anlaşması'yla hedeflenen karbon salınımı seviyelerine gelinebilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

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2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşmasıyla küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması amaçlanıyor.

Bunun için dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'yılına kadar ise sıfıra indirilmesi hedefleniyordu.

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