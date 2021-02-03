Elektrikli araçlar yerli lastikle enerjiden tasarruf edecek

TEKNOFEST 2021 kapsamında üniversite ve lise öğrencilerinin oluşturacağı takımlarla yapılacak TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Yarışlara destek olmak isteyen Düzce'deki firma, elektrikli araçların daha az enerjiyle uzun mesafe gitmelerine olanak sağlayacak yerli lastik üretimi için 27 Ocak'ta TÜBİTAK ile iş birliği protokolü imzaladı.

Üretim çalışmalarına başlanan lastiklerle elektrikli araçların önemli miktarda enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor.

"Dünyada 15 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyoruz"

Anlas Anadolu Lastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı, yaptığı açıklamada, 50 yıldır sektörün içerisinde yer aldıklarını, son 15 yıldır ihracat yaparak Türk bayrağını dünyada dalgalandırdıklarını söyledi.

Ürettikleri ürünlerle çok büyük firmalarla rekabet ettiklerini vurgulayan Savcı, küresel firmaların teknolojisini Türk mühendisler ve çalışanlara sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Savcı, fabrikada 400 kişiyle yılda 750 bin motosiklet lastiği ürettiklerine işaret ederek "Bunun da yüzde 20'sini ihraç ediyoruz. Pandemi dolayısıyla Avrupa pazarında bir daralma oldu ama hedefimiz ürettiğimiz lastiklerin yüzde 50'sini ihraç etmek. Kaliteli malzemeyle katma değeri yüksek ürünler satıyoruz. Başlıca ihraç noktalarımız Hollanda, İspanya, İtalya ve İngiltere. Çok yakında inşallah ABD'ye de ihracat yapacağız." diye konuştu.

"Yurt dışına bağımlılığı tamamen yok etme amacındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli üretime verdiği önemin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Savcı, bu anlamda TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışlarına destek olmak için iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

Savcı, "Üniversiteli ve liseli gençlerimizin 65 kilometrede en az elektrik tüketerek giden aracı üretme çalışmasına bizim de katkımız olsun istedik. Burada sürtünme rezistansı (direnç) en düşük lastiği onlara temin etme yolunda önemli bir çalışmaya başlıyoruz. Bu sene daha bunun birinci adımı. Gençlerimize bu şekilde destek olmak, yurt dışına bağımlılığı tamamen yok etme amacındayız." ifadelerini kullandı.

Gelecek süreçte TÜBİTAK ile yapacaklar=ı çalışmalarda bu konuda dünyanın en iyilerinden olmayı taahhüt ettiklerini vurgulayan Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk insanının azmi, çalışkanlığı ve vizyonuyla yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki ekip halinde çalışabilmeyi başaralım. Bunu kendi imkanlarımızla başardığımızı düşünüyorum, bundan sonra önümüzün açık olduğuna inanıyorum. İnşallah TÜBİTAK'la çok daha yaygın çalışmalar yapacağız. Özellikle enerji verimliliğini kollayan lastikler üzerinde bu projeyle başlayan Ar-Ge çalışmalarının bizi çok önemli yerlere getireceğini, dünya pazarında da çok ciddi isim ve marka oluşturmamıza fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Sıfır atık konusuna da önem verdiklerine dikkati çeken Savcı, ömrü bitmiş lastiklerin geri kazanımı konusunda TÜBİTAK'la görüşme yapacaklarını kaydetti.