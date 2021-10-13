Eğitime 10 bin tablet desteği

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Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na 10 bin adet tablet bağışladı. Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Türkiye’nin dijital ayak izini arttıracak



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti: "6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk Telekom’a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, ülkemizi dijitalleştirme konusunda öncelikli alanlarımızdan birisi de eğitim. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak.” diye konuştu.