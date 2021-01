Efsaneleşmiş 6 bilgisayar oyunu

League of Legends

Oyun severlerin kısaca LOL diye adlandırdığı bu oyunun çok fazla seveni var. E spor organizasyonlarında da yer alan bu oyunu her yaşta oyuncu oynuyor. Çevrimiçi bir strateji oyunu olan League of Legends iki takım arasındaki mücadeleyi temel alır. Canlı turnuvalarıyla heyecanı doruklara taşıyan bu oyun her seviyedeki oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği gibidir. Oyun 5’er kişilik 2 takım arasında oynanıyor. İster kendi takımınızı kurun, ister yeni takımlarda oyunun tadına varın.

Pokemon GO

Popülerliğini hala koruyan Pokemon GO, çıktığı ilk günden beri insanları etkilemeyi başarıyor. Oynayanları sokaklara dökmeyi başaran bu oyun, 90’lı yılların favori çizgi filmi Pokemon’un yeni nesile uyarlanmış hali. Gerçek hayatla bütünleşmeyi başaran bu oyun, hareketi de beraberinde getiriyor. Oyunun temeli Pokemon yakalama, biriktirme, eğitme ve savaşmaya dayanıyor. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz fakat oyun içerisinde satın almalar ile karşılaşabilirsiniz. Android ve İos tabanlı akıllı telefonlara rahatlıkla indirebilirsiniz.

Metin2

Online bir strateji oyunu olan Metin2 efsaneleşmiş oyunlar arasındadır. Bilgisayarınıza ücretsiz indirebileceğiniz oyunun Türkçe de dahil birçok dil seçeneği mevcut. Oyunda öncelikli olarak bir krallık seçmeniz gerekiyor. Daha sonra maceraya kendinizi kaptırabilirsiniz.

Counter Strike

Muhteşem bir takım oyunu olan Counter Strike, çıktığı günden beri oyun severlerin beğenisini topluyor. Teröristler ve anti-teröristler olarak iki farklı grup arasında geçen savaşı konu alan oyunu oynaması da oldukça basit. Yaklaşık bir saat süren oyunda farklı modlar da mevcut.

Minecraft

Tamamen özgür olduğunuz bu oyun farklı kamera açısıyla dikkat çekiyor. Hayatta kalmaya çalışacağınız veya kreatif becerilerinizi göstereceğiniz iki farklı modu da mevcut. Çok az malzeme ile dünyaya gelip kendinize ait bir sığınak yapmaya ve yaratıklardan korunmaya çalıştığınız nu oyunu telefonunuzda da oynayabilirsiniz.

Sims

En basit tabirle yaşam simülasyonu diyebileceğimiz Sims, kendi dünyanızı yaratmanıza imkan sağlıyor. Gelişmiş grafik ve komutlarıyla farklı versiyonları bulunan bu oyunda sanal bir dünya inşa edip, kontrol edebilirsiniz. Sims, bilgisayarda oyun keyfinin yanı sıra artık telefondan da oynama imkanı sunuyor.