EaseUS Data Recovery Wizard: İşte silinen dosyaları kurtarmanın yolu

EaseUS Data Recovery Wizard ile fotoğraflar ve belgeler başta olmak üzere silinen hemen her türden dosyayı geri kurtarabilmek çok kolay. Dahası, bu program ücretsiz olarak indirilebiliyor. Tabii ücretsiz sürümde 2 GB limiti mevcut. Kurtarmak istediğiniz dosyaların boyutu 2 GB’ı geçince tam versiyona yükseltme yapmanız gerekiyor.

Fakat fizikî olarak harddiske müdahale ederek kurtarma işlemi yapan firmaların talep ettiği ücretlere kıyasla, bu para gözünüze hiç görünmeyecektir bile.

EaseUS Data Recovery Wizard ile silinen dosyalar elinizin altında!

Bu programı tercih sebebi kılan en önemli özelliği, 100’ü aşkın gerçek senaryo üzerine kurtarma işlemi gerçekleştirebiliyor oluşu. Format, yanlışlıkla silme, işletim sistemi çökmesi, dosyaların RAW formata dönüşmesi gibi akla gelebilecek hemen her durumda EaseUS Data Recovery Wizard gayet iyi iş çıkarıyor.







Kurtarılamayacak dosya uzantısı yok

Bugün piyasada dosya kurtarmak için bilgisayarınıza kurabileceğiniz onlarca farklı program mevcut. Ancak EaseUS Data Recovery Wizard programını farklı kılan özelliği, hemen her türden dosya uzantısını kurtarabiliyor olması.

Peki bunu nasıl yapıyor dersiniz? Çok basit. Siz herhangi bir dosyayı sildiğinizde aslında bu dosya kalıcı olarak harddiskten silinmiş olmaz. Sistem bu dosyayı yok sayar ve dosya dizinini yeniden oluşturur. Ortaya çıkan bu boşluk yeni verilerle doldurulmadığı müddetçe ana dosya aslında hiç silinmemiştir.



İşte EaseUS Data Recovery Wizard bu boşluğu kullanarak dosyalarınızı geri getirebilir. Ancak hafızası harddisklere kıyasla daha küçük olan hafıza kartı veya USB’lerde dosyaları geri getirme şansı görece olarak daha düşüktür.

Android’lerde de kullanılabiliyor

İşin güzel tarafı programın kullanım alanı yalnızca Windows 10 ve Mac bilgisayarlarla sınırlı değil. İsteyen kullanıcılar Android işletim sistemine sahip telefonlarından da dosya kurtarma ve silinen verileri geri getirme işlemi yapabiliyorlar.

Programı indirmek için ilk paragrafta yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz. Ücretsiz sürümün 2 GB dosya kurtarma sınırı mevcut. Eğer verim alırsanız ve dosyalarınızın birer birer geri kurtarıldığını görürseniz, makul bir ücret karşılığında üst sürüme terfi edebilirsiniz.

Canlı destek hizmeti de sunan EaseUS, programın kullanımıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan müşterilerine anlık çözümler üretebiliyor. Tüm bu avantajları hesaba katılınca tercih edilebilecek en iyi veri kurtarma programı olarak EaseUS Data Recovery Wizard’ı gösterebiliriz.

Dosya kurtarmayla ilgili EaseUS tarafından hazırlanan rehber niteliğindeki İngilizce yazılmış yazıya ise bu adresten ulaşabilmeniz mümkün. Kullanıcılar tarafından sıkça sorulan soruların cevaplandığı bu yazı, aklınızdaki soru işaretlerini gidermenize yardımcı olabilir.

'ilandır'