E-ticarette indirim dönemi beklentisi

İndirim furyası henüz başlamamış olmasına rağmen, Kasım ayının daha ilk haftasında e-ticaret sitelerinin satışlarında yüzde 50 oranında bir artış gördüklerini ifade eden Çiğdemli şunları aktardı:

“Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 6 ayında e-ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 75’lik artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 başında e-ticaret yapan işletme sayısı 60 binlerdeyken, bugün bu rakam 300 binlere ulaşmış durumda. 2020 toplam e-ticaret hacmi ise 226 milyar TL olmuştu. 2021 sonunda Türkiye geneli e-ticaret hacminin 450 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki online satış istatistikleri, en yüksek ciro rakamlarına, indirim kampanyalarının olduğu Kasım ayı ile yeni yıl kampanyalarının olduğu Aralık ayında ulaşıldığını gösteriyor. İşletmeler yıl içinde online kanallar üzerinden yaptıkları cironun ortalama dörtte 1’ini yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde gerçekleştiriyor. Bu yılın e-ticaret büyüme rakamlarını da göz önünde bulundurarak, yılın son iki ayında Türkiye için için toplam e-ticaret ciro beklentimiz 120 milyar TL civarında diyebiliriz. Bu dönem için toplam sipariş adedi beklentimiz ise 1 buçuk milyara yaklaşılması. Aşağı yukarı sektörün genel beklentisi bu yönde. Hem e-ticarete başlayan işletme sayısındaki artış, hem e-ticaret sitelerinin geçmişteki hatalarından aldıkları dersler üzerine kendilerini yeniden yapılandırmaları, hem de teslimat modellerinin geliştirilmesi, yeni nesil kargo şirketlerinin kurulması gibi çarpan etkisi yaratacak faktörleri de hesaba kattığımızda, bu yılın son iki ayında e-ticarette ciro anlamında rekor bekliyoruz. Belki son iki ayın toplam cirosu 120 milyar TL’yi bile aşabilir. Bunu biraz da sektör oyuncularının verdiği kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti belirleyecek. İndirim dönemlerinde rekabet de kızışıyor. Böyle zamanlarda kazananı küçük detaylar belirliyor.”

Cezalara dikkat!

Çiğdemli, “Son dönemde online pazaryerlerinin, yaşanan teslimat sorunlarında müşteri mağduriyetlerine engel olmak amacıyla satıcılara uyguladığı cezalar, birçok satıcının korkulu rüyası oldu. Bu nedenle pazaryerlerinden ayrılarak kendi pazaryerini kuran markalar bile var. Teslimat aşamasında yaşanan her sorun müşteri memnuniyetsizliği ve dolayısıyla müşteri kaybı, hatta sosyal medya üzerinden itibar kaybı olarak geri dönmekte. Satıcılara tavsiyem, eğer bir depo yazılımı kullanmıyor iseler, mutlaka depoda her ürün grubu için adresleme yapılması, depoda siparişler toplanmadan önce fatura kesilmemesi, iadelerin kontrol altında tutulması ve stok kontrollerinin her gün yapılmasıdır” diye konuştu.