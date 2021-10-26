e-ticarette hedefi en büyük 3 oyuncudan biri olmak

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Uygulama, “Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası” sadakat platformu ve “Süpermarket Yanımda” servisi gibi önemli projelere imza atan Vodafone, şimdi de telekom sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”yı hizmete sundu. Vodafone, “Her Şey Yanımda” ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyor.

“Her Şey Yanımda”da Akıllı Telefon, Elektronik, Giyim, Küçük Ev Aletleri, Ev-Yaşam, Anne-Çocuk, Spor-Outdoor, Hobi, Kozmetik, Dijital Uygulamalar ve Servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor. Platform, her gün yenilenen kampanyaları ve özel indirimleri ile müşterilerine piyasada bulunamayacak teklifler sunuyor. “Her Şey Yanımda” ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone’un nihai hedefi ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak.

“Her Şey Yanımda” platformu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Engin Aksoy, şunları söyledi:

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“Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de ‘Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. Araştırmalara göre, Türkiye’de online ticaret pazarı 2020’de %76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. ‘Her Şey Yanımda’ platformuyla temel hedefimiz, e-ticaret alanındaki iş modelimizi genişleterek dijital marka algımızı güçlendirmek ve dijital müşteri sayımızı artırmak. Bu platform, aynı zamanda ‘Vodafone Yanımda’yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedefimizde de önemli rol oynayacak. ”