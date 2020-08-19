E-spor bir şehri markalaştırır mı?

Çin'in başkenti Pekin, “E-sports Beijing 2020”nin ardından ülkenin yeni gözde e-spor merkezi olabilir. Uzak Doğu’da giderek artan dijital oyun hayranı nüfus, bölgeye ekonomik anlamda büyük değer katacak bir yatırıma zemin oluşturuyor. Çin, 2025 yılına kadar Pekin’e, e-spor alanında yaklaşık 1,4 trilyon ABD Doları yatırım yapmayı planlıyor. Yine bu yatırımla 5G mobil ağlardan yapay zekâ sistemlerine kadar pek çok teknolojinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

E-spor yatırımının gizli amacı

Olimpiyat oyunlarının tarihine baktığımızda tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de hakkında pek çok efsane bulunuyor. Bu efsanelerin genellikle Yunan Mitolojisi kaynaklı olması ilk Olimpiyat Oyunları’nın Atina’da düzenlenmesine neden olmuş. Olimpiyat meşalesi ise mitolojide adı geçen Olimpos Dağı’nda yakılıyor ve ateş, oyunların gerçekleşeceği şehre götürülerek olimpiyat bitene kadar yanıyor. Olimpiyatlar aynı zamanda düzenlendiği ülke için önemli bir gelir kaynağı. Tıpkı Expo’lar gibi onlar da yapıldıkları şehre kalıcı eserler kazandırıyor ve ticareti canlandırıyor. Aslında Pekin’de yapılması planlanan e-spor yatırımlarının da bu tablodan pek farkı yok denilebilir. Zira küresel anlamda online ve offline milyonlarca kişinin takip ettiği e-spor etkinlikleri, yapıldığı şehrin teknolojik olarak gelişmesine sebep olduğu gibi eğlenceli ve tabii kazançlı bir organizasyon olarak biliniyor.

Özellikle Uzak Doğu’da yaygın oynanan dijital oyunlar Çinli siyasetçilerin de dikkatini çekmiş olacak ki teknoloji konusunda ABD ile küresel yarışa giren ülke, bu gibi etkinliklerle markalaşmayı sürdürmek istiyor. E- spor denildiğinde akla ilk gelen ülke olmayı hedefleyen Çin, böylelikle ekonomisine kaynak yaratırken bir yandan da kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Belki bizim turizmcilerimiz de gelecekte kumsal, deniz ikilisinin yanına e-spor gibi farklı faaliyetler eklerler.

Serap TORUN

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