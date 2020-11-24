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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine girdi

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Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine girdi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının oluşturduğu ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmada, bilimsel makale, atıf ve yazar sayıları ve yazar sırası gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Sonuçların Plos Biology Dergisi'nde yayımlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu araştırmaya göre Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, tıbbi ve biyomoleküler kimya alanında 80 bin 622 bilim insanı arasında 376. sırada yer aldı. Üst düzey bilim insanlarının dünya çapında yapılan bir değerlendirmeyle belirlendiği veri tabanına ve araştırma sonuçlarının ilan edildiği listeye 'https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2' adresinden ulaşılabilir. Prof. Dr. Beydemir’i tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz."

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