Dünyanın en büyük yüzen buzdağı ayrılmaya başladı

Fotoğraf: ESA

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1 uydusu tarafından çekilen görüntüler, New York'tan beş kat büyük olan A-68 adlı buz kütlesinin inceldiğinin ve yakında çatlayabileceğini ortaya koyuyor.

Buzul bilimcisi Adrian Luckman BBC News'e verdiği demeçte, yeni bulguların, Temmuz 2017'de ana tabakasından ayrılan A-68'in sonunun başlangıcını gösterebileceğini belirtti. Son üç yıldır İngiltere'deki Swansea Üniversitesi'nde buzdağını incleyen Luckman, son dağılmanın yeni başladığını da ifade etti.

Devasa boyutuna rağmen A-68'in yapısı oldukça ince. Luckman daha önce buzdağının 260 kilometre uzunluğunda ve sadece birkaç yüz metre kalınlığında olduğunu belirtmişti. Ancak yakın zamanda yaptığı açıklamada, bu kadar ince ve kırılgan bir şeyin açık denizde çok uzun süre kaldığına şaşırdığını ifade etti.

Diğer bir taraftan da A-68'in ince yapıda olması, Antartika'nın kuzeyinde bekleyen güçlü akımlara ve artan sıcaklıklara karşı savunmasız kılıyor.