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A.A.
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Dünya 33 bin yıldır devasa bir radyoaktif bulutun içinden geçiyor

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Dünya 33 bin yıldır devasa bir radyoaktif bulutun içinden geçiyor
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Bilim insanlarının iki farklı bölgeden aldığı 33 bin yıllık derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada, tortullarda demir-60 izotopunun açık izleri keşfedildi.

Dünya'nın son 33 bin yıldır patlayan bir yıldızın ardında bıraktığı devasa radyoaktif bulutun içinden geçtiği bildirildi.

ScienceAlert'in haberine göre, Avustralya Ulusal Üniversitesince yürütülen araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının iki farklı bölgeden aldığı 33 bin yıllık derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada, tortullarda demir-60 izotopunun açık izleri keşfedildi.

Keşfin, son 33 bin yıldır uzayın, Dünya'ya süpernovada oluşan ve nadir görülen bu izotopun "tohumlarını ektiği" anlamına geldiği ifade edildi. 

Demir-60 izotopunun, yıldızlar ölürken süpernova patlamalarında oluştuğuna inanılıyor. Radyoaktif olan bu izotop 15 milyon yıl içinde tamamen bozunuyor.

Gökbilimciler birkaç yıl önce de Dünya'nın çevresinde uzayda demir-60 izotopunun tespit edildiğini açıklamıştı.

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