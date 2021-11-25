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Dijital Türkiye için fiber seferberliği

#Turkcell#İnternet#Teknoloji
Dijital Türkiye için fiber seferberliği

Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlatan Turkcell; Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas’taki evlere ve kurumlara gerçek fiber internet hizmetini götürmek için harekete geçti.

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Son olarak Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başlayan Turkcell, bu illere gerçekleştireceği 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha hızlı internet erişimi sağlayacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin km’yi aşacak.

Afyon’da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

“Turkcell’in fiber omurgası, bugün Türkiye’nin 81 ilinde mevcut ancak amacımız fiber seferberliği başlatarak Türkiye’nin dört bir yanına, evlere kadar gerçek fiber interneti ulaştırmak. Bunun için de bugün Afyon’da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon’la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas’ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; Turkcell’in eve kadar giden ve 10 Gbps’ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar.”

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“lkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7.6 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1.5 milyar TL ek yatırıma imza atacağız.

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#Turkcell#İnternet#Teknoloji

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