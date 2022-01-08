Destiny 2 sistem gereksinimleri neler? Destiny 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Destiny 2 oyunu birkaç yıl önce piyasaya sürülmüş bir oyundur. Günümüzde hala sevilerek oynanan Destiny 2 sistem gereksinimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Sistem gereksinimleri ile birlikte oynanacak bilgisayarlarda donanım özelliklerine de bakılması gerekir.

Destiny 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Diğer bilgisayar oyunlarda olduğu gibi Destiny 2 oyunu için de bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gereksinimlere oyunu almadan önce bakılması gerekmektedir. Eğer oyun aldıktan sonra PC ile sistem gereksinimleri uyuşmaz ise oyun oynanmamaktadır.

Destiny 2 oyununun sistem gereksinimleri ile bilgisayarların donanım özelliklerinin uyuşması gerekmektedir. Bu nedenle bu oyunu alacak kişiler ilk olarak önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini öğrenmeleri gerekmektedir.

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Destiny 2 İçin Önerilen Gereksinimler

Destiny 2 oyunu için bir depolama alanının bulunması gerekir. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

- İşlemci: Intel Core i5 7400 / AMD Ryzen R5 1600 X - 3.6 GHz

- Bellek: 8 GB RAM

- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390

- VRAM: 4 GB

- DirectX: Sürüm 11

- Depolama: 105 GB uyumlu

Destiny 2 İçin Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Hangi bilgisayar olursa olsun ilk bakılması gereken şey sistem gereksinimleri olmaktadır. Kişiler kendi bilgisayarlarında oyun oynamak istiyorlarsa o PC özelliklerine uyuşan bir PC oyun tercih etmeleri gerekir. Destiny 2 minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 64 bit

- İşlemci: Intel Core i3 3250 / AMD FX 4350 - 3.3 GHz

- Bellek: 6 GB RAM

- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

- VRAM: 2 GB

- DirectX: Sürüm 11

- Depolama: 105 GB uyumlu

- Ağ: Geniş bant ağ bağlantısı

- Ses Kartı: DirectX ile uyumlu olması gerekmektedir.