Deezer, Türkiye pazarına resmen girdi

Kullanıcılar, Avrupa Müzik & DMC gibi müzik şirketlerinin listelerinin yanı sıra Sony Müzik, Universal Müzik Grubu, Pasaj Müzik, Seyhan Müzik, Poll Production ve GTR gibi şirketlerin şarkılarına Deezer üzerinden erişebilecek. Deezer’ın Türkiye’deki editörlerinin Türkiye’deki kullanıcılara hazırladığı “Çok Taze”, “Gece Vardiyası” ve “Rapturk” gibi çalma listeleri ile kullanıcılar yeni şarkılar keşfedebilecek. Ayrıca Deezer’ın “kullanıcıya özel derlenmiş sonsuz çalma listesi Flow” ile sevdikleri şarkıları dinleyebilecek.

Müziğin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu bildiklerini vurgulayan Deezer Orta Doğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir, bu nedenle Türkiye’deki yeteneklerin tanınmasına da destek olacakları için çok heyecanlı olduklarını vurguladı. Mounir, “Türkçe müzikseverlerin Deezer’ın sunduğu tüm ayrıcalıklardan faydalanmasını istedik ve uygulamamızı yerelleştirdik. Bunun için de Türkçe içeriği en iyi şekilde derlemeye çalıştık. Global müziklere ulaşmak isteyen Türkiye’deki kullanıcılarımız için de listeleri hazırladık” dedi.



Toplantıda söz alan Avrupa Müzik Grup Genel Müdürü Cengiz Erdem, Avrupa Müzik’in, DMC ile yaptığı işbirliği ile; 300 binden fazla parçanın dağıtım hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Deezer ekibi tarafından çalma listeleri inovatif şekilde oluşturulmuş ve derlenmiş. Global ve yerel servislerle büyüyen müzik sektörümüze Deezer’ın da ayrıca değer katacağına inanıyorum.” dedi.



Dikkat çeken özellikler:

Lyrics- şarkı sözleri özelliği şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor.



Songcatcher: Uygulama içi bu özellik bulunduğunuz ortamda çalınan şarkının ne olduğunu buluyor ve eğer istenirse direkt olarak kişisel arşive alınmasını sağlıyor.



Dark mode- gece modu kullanıcıların istediklerinde koyu renkli arka plana geçmelerini sağlıyor.



Channels (Kanallar), kullanıcıların yeni içerikleri kategori ve türe göre arayabilmelerini ve keşfetmelerini sağlıyor. Deezer, 20’nin üzerinde müzik kategorisi, haber, podcast, okazyon ve tercih tabanlı özel yapım içerik kanalına sahip bulunuyor.



Daily mixes (Günlük miksler), kullanıcıların hafta boyunca dinlediği şarkılardan esinlenmiş yeni 40 şarkı önerisi listesidir.



Discovery (Keşif )bölümü her hafta güncelleniyor ve kullanıcılara daha önce hiç Deezer üzerinde dinlemedikleri ancak zevklerine uygun parçalar sunuyor.

Subscription options- Herkes için farklı abonelik seçenekleri.



Deezer’ı ilk kez yükleyen kullanıcılar 3 ay boyunca Deezer Premium’u ücretsiz olarak deneyebiliyor.



