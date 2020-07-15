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Teknoloji
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Death Stranding'in PC sürümü satışa çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Death Stranding'in PC sürümü satışa çıktı
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Oyun konsollarına geldiği gün büyük ilgi gören ve farklı hikayesiyle dikkat çeken Death Stranding, bu kez PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıktı.

Kojima Productions'ın geliştirdiği Death Stranding, PlayStation 4'lere geldiğinde büyük ilgi görmüş ve özellikle de hikayesi ve oynanışıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise popüler oyunun PC sürümü, Steam ve Epic Games dahil oyun platformlarında satışa sunuldu.

Ancak oyunun fiyatı cepleri yakacak gibi görünüyor. PC sürümü olmasına karşın Death Stranding'in fiyatı 399 TL'yi buluyor. Neredeyse yeni konsol oyunu fiyatına satılan Death Stranding'in bu nedenle ülkemizde çok satması beklenmiyor.

Death Stranding'in PS4 incelemesini okumak için buraya tıklayın.

Death Strandingin PC sürümü satışa çıktı


Gelelim oyunun sistem gereksinimlerine:

Death Stranding Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon™ RX 560 4 GB
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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