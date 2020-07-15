Death Stranding'in PC sürümü satışa çıktı

Kojima Productions'ın geliştirdiği Death Stranding, PlayStation 4'lere geldiğinde büyük ilgi görmüş ve özellikle de hikayesi ve oynanışıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise popüler oyunun PC sürümü, Steam ve Epic Games dahil oyun platformlarında satışa sunuldu.

Ancak oyunun fiyatı cepleri yakacak gibi görünüyor. PC sürümü olmasına karşın Death Stranding'in fiyatı 399 TL'yi buluyor. Neredeyse yeni konsol oyunu fiyatına satılan Death Stranding'in bu nedenle ülkemizde çok satması beklenmiyor.

Death Stranding'in PS4 incelemesini okumak için buraya tıklayın.









Gelelim oyunun sistem gereksinimlerine:

Death Stranding Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon™ RX 560 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Önerilen Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan



