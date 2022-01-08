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Dead By Daylight sistem gereksinimleri neler? Dead By Daylight için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Dead By Daylight Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Dead By Daylight sistem gereksinimleri neler Dead By Daylight için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Bilgisayar oyunları günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Fakat bu oyunları araştıran kişiler sistem gereksinimlerine dikkat etmesi gerekir. Bu oyunlardan birisi de Dead by Daylight bilgisayar oyunudur. Peki Dead By Daylight sistem gereksinimleri neler? Dead by daylight İçin önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler hakkında bilinmesi gerekenleri detaylıca derledik.

 

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Dead By Daylight oyunu korku konulu bir oyun olup oyuncular katil rolü üstlenmektedir. Diğer oyunular ise katilden kaçarak yaşam savaşı vermektedir. Özellikle korku oyunlarını seven kişiler Dead By Daylight oyunu hakkında sistem gereksinimlerini araştırmaktadır.

Dead By Daylight Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilgisayar oyunları alanında en çok araştırılan konulardan birisi de sistem gereksinimleridir. Çünkü her oyunun farklı sistem gereksinimi bulunmaktadır. Bu gereksinimler oyunun oynanabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Dead By Daylight oyununda ise oyuna başlanmadan önce sistem gereksinimleri araştırılmaktadır. Bu gereksinimlerin PC donanım özellikleri ile uyuşması gerekir. Bu nedenle Dead By Daylight oyunun en güzel şekilde oynanması için oyun için gerekli gereksinimler merak edilmektedir.

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Dead By Daylight İçin Önerilen (En Düşük) Gereksinimler

Dead By Daylight toplu olarak bilgisayar üzerinden oynanmaktadır. Buradaki amaç 4 kişinin bir katilden kaçmasıdır. Oldukça sevilen bu korku oyununun oyuncusu da oldukça fazladır. Fakat oyunun PC donanım özelliklerine bakılması gerekir. Dead By Daylight oyunu için gereken minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 64 BİT

- İşlemci: Intel Core i3 - 4170 veya AMD FX - 8300

- Bellek: 8 GB RAM

- Ekran Kartı: DX 11 uyumlu GeForce 760

- DirectX: 11

- Depolama: 25 GB

Dead By Daylight İçin Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Bilgisayar oyunlarının bilgisayarlardan istedikleri bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler oyun ile uyuşmaz ise oyun düzgün bir şekilde çalışmamaktadır. Dead By Daylight oyunu için ise gereken minimum gereksinimler şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 64 BİT

- İşlemci: Intel Core i3 - 4170

- Bellek: 8 GB RAM

- Ekran Kartı: GeForce GTX 460 1 GB

- DirectX: 11

- Depolama: 25 GB

 

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#Dead By Daylight Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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