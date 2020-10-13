MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDDoS saldırılarında büyük bir patlama yaşanıyor
GeriTeknoloji DDoS saldırılarında büyük bir patlama yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

DDoS saldırılarında büyük bir patlama yaşanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DDoS saldırılarında büyük bir patlama yaşanıyor
Abone Olgoogle-news

Covid-19 ile birlikte internet kullanımı artarken, DDoS saldırılarından dolayı hizmetler baltalanıyor. Yapılan son araştırmalara göre, 2020’nin ilk yarısında DDoS saldırıları %151 arttı. Artan hizmet reddi saldırılarına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, DDoS saldırılarına karşı şirketlerin uygulaması gereken 5 siber güvenlik adımını paylaşıyor.

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları, şirketleri ve internet hizmetlerini kullanılmaz hale getiriyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte internet trafiğinde ciddi artışların olmasına rağmen hizmetlere erişimlerde sıkıntılar yaşanıyor. Ciddi boyutlarda artışa geçen DDoS saldırılarından dolayı hizmet veremeyen şirketlerin finansal maliyetlere ek olarak itibar kaybına uğrayarak uzun vadede ciddi zararlar gördüğüne dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, DDoS saldırılarına karşı 5 siber güvenlik adımını sıralıyor.

1. Daha fazla bant genişliğine sahip olun. DDoS saldırılarını önlemek adına altyapıları dirençli hale getirmek için atılabilecek en temel adım, yeterli bant genişliğine sahip olmaktan geçiyor. Geçmişte, herhangi bir saldırganın sahip olabileceğinden daha fazla bant genişliğine sahip olmak DDoS saldırılarından kaçınmak adına mümkündü. Ancak, büyütme saldırılarının artmasıyla bunun artık pratik gelmediğini aktaran Gürsel Tursun, bunun yerine daha fazla bant genişliği satın almanın saldırganların başarılı bir DDoS saldırısı başlatmadan önce aşmaları gereken çıtayı yükselttiğini belirtiyor. Ancak tek başına daha fazla bant genişliği satın almak bir DDoS saldırısına karşı koymak için yine de kesin çözüm değil.

2. Altyapınızda yedeklilik oluşturun. Bir saldırganın sunuculara karşı başarılı bir şekilde DDoS saldırısı başlatmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak ve aralarındaki trafiği dağıtmak için iyi bir yük dengeleme sistemi ile birden çok veri merkezine bunların dağıtıldığından emin olunması gerekiyor. Mümkünse, bu veri merkezleri farklı ülkelerde veya en azından aynı ülkenin farklı bölgelerinde olmalıdır.

3. Ağ donanımını DDoS saldırılarına karşı yapılandırın. Bir DDoS saldırısını önlemeye yardımcı olmak için yapılabilecek birkaç basit donanım yapılandırma değişikliği bulunuyor. Örneğin, güvenlik duvarını veya yönlendiriciyi gelen ICMP paketlerini bırakacak veya ağın dışından DNS yanıtlarını engelleyecek şekilde yapılandırmak, belirli DNS ve ping tabanlı hacimsel saldırıları önlemeye yardımcı olabilir.

4. Anti-DDoS donanım ve yazılım modüllerini devreye alın. Sunucuların ağ güvenlik duvarları daha özel web uygulama güvenlik duvarları ile korunmalıyken, yük dengeleyicileri de kullanmak gerekiyor.

5. DDoS koruma cihazına sahip olun. Gelişmekte olan ağ ve uygulama tehditlerine karşı hizmetleri güvence altına alan gerçek zamanlı bir DDoS savunma ve saldırı koruma cihazına sahip olunması gerekiyor. Yüksek hacimli, şifreli veya çok kısa süreli tehditlere karşı otomatik olarak mitigation’ı başlatan DDoS savunma ve saldırı koruma cihazları, temiz trafiği hızlıca güvenilir kaynaklara iletiyor.

Oppo Reno 4 Lite incelemesiOppo Reno 4 serisinin sürpriz modeli Reno 4 Lite, uygun fiyatına karşılık bomba özellikleriyle dikkat çekiyor. Reno 4 Lite'ı yakından inceledik.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle