Dayz sistem gereksinimleri neler? Dayz için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Dayz oyunu çok oyunculu modu olan bir oyundur. Hayatta kalma ve korku oyunu olan Dayz oyunu yeni başlayacak kişiler için sistem gereksinimleri açıklanmıştır.

Dayz Sistem Gereksinimleri Neler?

Toplu arkadaş grubu olan kişilerin en çok sevdiği oyunlardan birisi de Dayz oyunudur. Özellikle hayatta kalma oyunları pek çok kişinin takip ettiği oyunlardır. Dayz oyunu ise hem çok oyunculu hem de hayatta kalma oyunu olması nedeniyle çok sevilmektedir. Bu oyunu yeni başlayacak kişilerin sistem özelliklerine bakması gerekmektedir.

Sistem gereksinimleri bilgisayarların sahip oldukları donanım özellikleridir. Bu nedenle her oyunda olduğu gibi Dayz oyununun da belirli sistem özellikleri bulunmaktadır. Oyuncular bu gereksinimlere bakarak kendi bilgisayarları ile uyumlu olup olmadığına bakabilirler.

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Dayz İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar üzerinden oyun oynayan insan sayısı oldukça fazladır. Bu kişiler bilgisayarları ile ilgili pek çok bilgiyi bilebilirler. Bilgisayar oyunu oynayacak kişileri kullandıkları donanım özelliklerini bilmeleri gerekir. Çünkü oyun yüklenirken sistem gereksinimlerine bakılmalı ve bilgisayarlara uyumlu ise indirilmelidir.

Dayz oyunun sistem gereksinimlerini bir bilgisayar karşılamaz ise oyun o bilgisayara yüklenemez. Dayz oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim sisteminin Windows 7, 8 veya 9 olmalıdır.

- İşlemci 2.9 GHz olmalıdır.

- 4 GB RAM bellek olmalıdır.

- HDD 14 GB olmalıdır.

Dayz İçin Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimleri

Dayz oyunu için bilgisayarların önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Fakat önerilen ile birlikte minimum sistem gereksinimleri de bulunmaktadır. Bu oyunu oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri de yeterli olmaktadır. Dayz oyunu için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

- Minimum işletim sisteminin Windows Vista olmalıdır.

- Minimum işlemci 2.4 GHz olmalıdır.

- Minimum 2 GB RAM bellek olmalıdır.

- Minimum HDD 10 GB olmalıdır.