Dassault Systèmes, 3DExperience World zirvesinde yeni çözümlerini tanıttı

Dassault Systèmes, 3D modelleme teknolojilerini ve yeni çözümlerini duyurduğu etkinliklere bu yıl bir yenisini daha ekledi. 6 bini aşkın katılımcının da hazır bulunduğu 3DExperience World 2020 zirvesinde açılış konuşmasını şirketin CEO'su Gian Paolo Bassi yaptı. 3D modelleme endüstrisi için bu yılki etkinliğin önemli olacağını vurgulayan Bassi, 3D teknolojisinin uygulanması ve kullanımıyla beraber ayrıca katılımcıların sahada daha yaratıcı, verimli ve duyarlı olma becerilerini geliştirebileceklerine dikkat çekti.



Etkinlik alanında dikkat çeken bir başka nokta ise 100'ün üzerinde iş ortağının yeni çözümlerini sergilemesi oldu. 3DExperience Playground bölümünde sergilenen bu ürünler, aslında 3D teknolojisinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor ve eğitim başta olmak üzere birçok farklı alanda hayatımızı nasıl kökten değiştireceğini ortaya koyuyor.



Bu kapsamda panelde konuşmacı olarak katılan Gaziantep'li Türk şirketi Argex de aslında bu teknolojileri kullanarak güzel bir örnek oluşturuyor. Geliştirdikleri WatchX adını verdikleri saati diğer saatlerden ayıran önemli bir özellik var: O da bu saatin kodlanabilir yapıda olması! Saatin ana kartı haricindeki ekipmanlarının tasarım dosyaları açık kaynak kodla üretildiğinden dolayı kullanıcılar da bu kodları kullanarak saat tasarımlarını diledikleri gibi özelleştirebiliyor ve 3D yazıcılarda basabilme şansı elde ediyor. Zaten Argex'in kurucuları Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'ı da bu zirveye taşıyan önemli nokta tam olarak bu...



Kodlanabilen bir yapıya sahip olan WatchX'in ana kart ve diğer elektronik parçalarının üretimi doğrudan Çin'de yapılıyor. Ancak bu çok sürmeyecek gibi görünüyor; zira Türk girişimciler, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada en kısa zamanda üretimi Türkiye'ye kaydırmak istediklerini kaydediyor.



3DEXPERIENCE WORKS TANITILDI

Dassault Systèmes; etkinlik kapsamında SOLIDWORKS kullanıcılarının yaratıcı süreçlerini düzenli bir akışa yerleştirecek, para ve zaman tasarrufu sağlayacak yeni 3DEXPERIENCE WORKS ürününü de duyurdu.

Standart, Profesyonel ve Premium paket seçenekleriyle piyasaya sunulan SOLIDWORKS uygulamalarının kurulum, lisanslama ve güncelleme işlemleri 3DEXPERIENCE platformunda depolanan verilerle gerçekleştirilebilecek. Bu bağlantı ile SOLIDWORKS müşterileri, yıllardır yeni müşteri deneyimlerine yönelik tasarım ve mühendislik çalışmalarında faydalandıkları masaüstü uygulamaları kullanabilecek. Tüm bunları yaparken dijital platformun, geliştirilmiş işbirliği, gömülü ve kullanımı kolay veri yönetimi, otomatik yazılım güncellemeleri ve son projelere ait verilere tek yerden esnek ve kolay erişim gibi avantajlarından da geri kalmayacak.

Ölçeklendirilebilir ürünler arasında her platformda, her türlü tarayıcıda çalışan yeni nesil tasarım uygulamaları 3D Creator ve 3D Sculptor yer alıyor. Bu uygulamalar, diğer onlarca 3DEXPERIENCE WORKS uygulamaları arasından yalnızca görevlerine uygun olanları seçip kullanarak SOLIDWORKS performanslarını çeşitlendirip geliştirebilecekler. Kullanıcılar, platformun tüm özelliklerini keşfederek şirketlerinde dijital dönüşüme öncülük edebilirler.





Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Dassault Systèmes SOLIDWORKS CEO’su Gian Paolo Bassi, “Müşteriler, tasarımdan fazlasını yapmak istiyor. Geliştirdikleri ürünleri canlı olarak deneyimlemek istiyorlar. Bu da tasarım, simülasyon, yönetişim, yönetim, üretim, en önemlisi de değer zinciri boyunca işbirliği açısından daha iyi bir performans gerektiriyor. Müşterilerimize işletmelerinde yararlanabilecekleri çözümler sunmak istiyoruz. Bu yüzden 3DEXPERIENCE WORKS’ü kolayca faydalanabilecekleri ve keşfedebilecekleri bir platform olarak geliştirdik.” dedi. “SOLIDWORKS kullanıcıları yeni ticari ürünlerimizi kullanarak bildikleri ve sevdikleri sağlam masaüstü uygulamalarına erişirken çok önemli ekstra avantajlar da elde edecekler. 3DEXPERIENCE platformunun konsept, tasarım, simülasyon, üretim, satış ve servis süreçlerindeki her bir unsur birbiriyle bağlantılı ve tek bir kesintisiz döngüde entegre edildi. Arzu eden SOLIDWORKS kullanıcıları, SOLIDWORKS’ün klasik masaüstü sürümünü satın almaya devam edebilirler ancak müşteri odaklı yeni ürünümüz düşünme, yaratım ve uygulama için size ekstra zaman kazandıracaktır. Eğitim amaçlı ve yeni girişimlere yönelik benzer ürünlerle o alanlarda da değer yaratmayı planlıyoruz.”





Endüstri 4.0'dan bahsedildiğinde akla ilk etapta fabrikaların gelmesinin doğru olmadığının altını çizen Dassault Systems'in Solid Works Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Suchit Jain, Endüstri 4.0 ve İnovasyon 4.0 kavramlarından bahsetti. Endüstri 4.0 kavramının sadece fabrikalarla özdeşleştirilmemesi gerektiğini belirten Jain'e göre siber alanda daha büyük hayaller kurmak gerekiyor; çünkü endüstri rönesansı sayesinde bir konseptin ürüne geçmesi mümkün hale gelecek. Endüstri rönesansı elbette küçük bir topluluğu ilgilendiren bir durum değil; aksine kitlelere ulaşması halinde farkındalığı daha da artıracak.



KOBİ'lere de önem verdiklerini belirten Jain, zaman içinde KOBİ'lerin büyüme kaydetmesiyle birlikte ortaya çıkan başarı hikayelerinin kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi. Şirketin kullanıcı kesiminin büyük bir kısmının KOBİ'lerden meydana geldiği düşünüldüğünde Jain'in bu söyledikleri daha bir anlam kazanıyor.