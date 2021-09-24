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D3Dcompiler_47.dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? Photoshop D3Dcompiler_47.dll hatası çözümü

#Photoshop#Bilgisayar#D3dcompiler_47.Dll Hatası
D3Dcompiler_47.dll hatası nedir, nasıl düzeltilir Photoshop D3Dcompiler_47.dll hatası çözümü

Bilgisayarlarda bazen bir takım hatalar meydana gelebilmektedir. D3dcompiler_47.dll hatası da bunlardan bir tanesidir. Bu hatanın neden olduğu ve nasıl çözüleceği insanlar tarafından merak edilmektedir. D3dcompiler_47.Dll hatası nedir, nasıl düzeltilir? Photoshop D3dcompiler_47.Dll hatası çözümü nasıldır detayları ile derledik.

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D3dcompiler_47.dll dosyası, dinamik bağlantı kitaplığı dosyası ismi ile bilinir. Bu dosyada bazen bir takım hatalar olabilmektedir. Ancak bu hataların giderilmesi için çözüm yöntemleri de bulunmaktadır.

D3dcompiler_47.dll Hatası Nedir?

DLL dosyaları, Windows programlarında bazı prosedürlerin ve kodların saklanması için kullanılmaktadır. D3dcompiler_47.dll dinamik bağlantı dosyaları için kullanılmaktadır.

Bu dosyanın amacı programların bilgilerinin beraber kullanılmasını sağlamak ve belleği korumak adına DLL dosyaları oluşumunu sağlamaktır. Bunun yanında kullanıcının uygulamasını değiştirmesine gerek kalmadan birden fazla uygulamanın kodlamasının değişmesini sağlamaktadır.

D3dcompiler_47.dll Hatası Nasıl Düzeltilir?

D3dcompiler_47.dll dosyası bilgisayar için zararlı değildir. DLL dosyalarını doğrudan yürütmek mümkün değildir. Fakat önceden yürütülen farklı bir kod ile çağrılması mümkündür. DLL ile EXE dosyaları biçim olarak birbirine benzemektedir.

D3dcompiler_47.dll hata mesajı sıklıkla görülen bir hatadır. D3dcompiler_47.dll dosyasının bozuk ya da eksik olması halinde işletim sistemi başta olmak üzere programların büyük çoğunluğu etkilenebilmektedir.

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D3dcompiler_47.dll dosyasını düzeltmenin en etkili yolu ise eksik ve bozuk sistem dosyaları yerine kullanılabilen Sistem Dosyası Denetleyicisini kullanmak olacaktır.

Photoshop D3dcompiler_47.Dll Hatası Çözümü Nasıldır?

Photoshop D3dcompiler_47.Dll hatasını gidermek için öncelikle Başlat düğmesine sağ tıklayıp WinX butonuna tıklamak gerekir. Buradan Komut Yönetici bağlantısına tıklamak gerekmektedir.

CMD penceresine sfc / scannow komutu yazılır. Ardından tarama başlatılır. Bu tarama yaklaşık 10 dakika sürebilmektedir. Tamamlanmasının ardından ise bilgisayarın tekrardan başlatılması gerekmektedir. Sfc / scannow komutunun başlangıçta ve güvenli modda çalıştırılması daha iyi bir sonuç alınmasına neden olmaktadır. Photoshop D3dcompiler_47.Dll hatası bu şekilde çözüme ulaştırılabilmektedir. Bunun yanında sürücüleri güncelleyerek de bu hatanın giderilmesi sağlanabilmektedir.

 

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