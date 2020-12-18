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Teknoloji
Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 Sony mağazasından kaldırıldı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Cyberpunk 2077 Sony mağazasından kaldırıldı
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Satışa sunulduğu günden bu yana pek çok eleştiri alan ve hatalarla dolu olduğu belirtilen Cyberpunk 2077, Sony oyun mağazasından apar topar kaldırıldı.

Uzun bir zamandır oyuncular tarafından dört gözle beklenen CD Projekt'in yeni oyunu Cyberpunk 2077, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Birçok hatayla beraber satışa sunulan oyunla ilgili gelen şikayetler ve para iade taleplerinin artmasıyla birlikte Sony önemli bir karar aldı, Cyberpunk 2077 PS Store kataloğundan kaldırıldı.

Cyberpunk 2077'nin PC'lere kıyasla oldukça kötü performans göstermesi, Sony'nin bu kararında etkili oldu. Ancak şirket, oyunu kaldırırken kullanıcılarına para iadesi yapılacağını da duyurdu.

Türkiye'yi de kapsayan kararın ardından Sony'den konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"SIE, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır, bu nedenle PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077'yi satın alan tüm oyuncular için tam bir para iadesi yapmaya başlayacağız. SIE ayrıca Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan bir sonraki duyuruya kadar kaldırılacaktır.

Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın aldığınızı onayladıktan sonra para iadesi işlemine başlayacağız. Para iadesinin tamamlanmasının ödeme yönteminize ve finansal kurumunuza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın."

Cyberpunk 2077'nin PlayStation Store'a ne zaman geri geleceği ise henüz belirsiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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